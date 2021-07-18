СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу для вручения подозрения

Сергея Шойгу подозревают в создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований.

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК ( "Создание непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей").

Об этом говорится в документе, опубликованном Службой безопасности Украины.

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Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия.

Повестка Шойгу. / СБУ

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Европе является "взрывоопасной", из-за чего Россия якобы предлагает ряд мер для деэскалации. Шойгу, в частности, обвинил НАТО в усилении военного противостояния. По его словам, Альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси. Он констатировал, что подход НАТО к взаимодействию с Россией не способствует снижению напряженности.

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