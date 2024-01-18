Сценарий Третьей мировой войны: НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений

На следующей неделе начнутся учения НАТО под названием Steadfast Defender ("Устойчивый защитник"), участие в которых примут 90 тысяч военнослужащих из всех стран блока, а также Швеции.

Об этом в четверг, 18 января, сообщил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.

Учения продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью России, и завершатся в мае.

"Альянс продемонстрирует свою способность защитить евроатлантический регион путем перекидывания сил из Северной Америки в Европу", — заявил Каволи.

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Как сообщает ABC, противником НАТО на учениях станет придуманное государство Occasus, которое похоже на Россию и, согласно сценарию, нападет на одного из членов Альянса, чем спровоцирует Третью мировую войну. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций.

"Это будет наглядная демонстрация трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты наших общих ценностей и основанного на правилах международного порядка", — говорится в коммюнике НАТО.

Ранее Великобритания сообщила, что направит на обучение 20 тысяч военнослужащих. Кроме этого, участие в маневрах будет принимать авианосная ударная группа из восьми кораблей и подлодок во главе с флагманом класса Queen Elizabeth, а также истребители F-35 Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P8.

Около 16 тысяч британских солдат вместе с танками, артиллерией и вертолетами будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года. Королевский военно-морской флот разместит более 2 тысяч моряков в Северной Атлантике, Норвежском и Балтийском морях. Кроме того, более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут развернуты за Полярным кругом.

Напомним, война России с НАТО может вспыхнуть за три-восемь лет – об этом заявляют в Польше и странах Балтии, отмечая важность подготовки к противостоянию агрессору. Масло в огонь подливает и российский диктатор Владимир Путин, периодически угрожая государствам-членам Альянса. Издание Bild накануне сообщило о подготовке Германии к возможному вооруженному конфликту с РФ.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможной войне России с НАТО, над какими странами нависла угроза и как они готовятся к ней.

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