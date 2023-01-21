Счастливый Лукашенко покатал в инвалидной коляске по льду "днровца", который воевал за Россию (видео)

В одном из интервью для пропагандистов предатель заявлял, что "вскоре благодаря СВО РФ в Украине в Донецке воцарится прекрасный мир".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко покатал в инвалидной коляске по льду раненого уроженца Донбасса, воевавшего за Россию. Такой ролик обнародовала пропаганда белорусского диктатора 21 января.

Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Заявляется, что предателя якобы зовут Павел Прохоренков. Парень служил в т.н. "Народной милиции ДНР" более 5 лет, а в апреле 2022 г. взорвался на мине, потерял одну ногу и серьезно повредил другую.

Как установили наблюдатели, этот мужчина уже не раз использовался в пропагандистских роликах кремлевских СМИ. Пожалуй, за хорошее исполнение ролей в пропаганде ему и его семье представят белорусское гражданство. Почему он отказался жить на оккупированной родине – неизвестно.

"В прошлом году он дал интервью прокремлевскому изданию Спутник, где заявил, что уверен, "вскоре благодаря специальной военной операции РФ в Украине в Донецке воцарится мир, только пока надо с корнем вырвать это все плохо, которое сюда пытается забраться, добраться и искоренить русский народ", — вспомнили авторы паблика.

Напомним, аналитик прокомментировал "сигналы" Лукашенко по поводу войны против Украины.

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