Счет за церемонию коронации короля Чарльза превысил 250 млн фунтов и будет расти дальше: на что уходят деньги

Масштабные меры безопасности увеличили стоимость коронации короля Чарльза III до 250 миллионов фунтов стерлингов.

Значительная сумма – около 150 миллионов фунтов стерлингов – понадобится для размещения тысяч полицейских и отрядов охраны, сообщают инсайдеры Mirror.

Остальные суммы пойдут на саму церемонию и три дня празднования. Издание отмечает, что такие значительные средства будут потрачены, несмотря на заявления Чарльза, что он хочет создать модель, при которой семья монархов будет более экономной.

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Коронация королевы в 1953 году обошлась Великобритании в 1,57 миллионов фунтов стерлингов – примерно 47 миллионов фунтов стерлингов в современном расчете. Постоянно растущие угрозы безопасности и серия запланированных внутренних протестов привели к тому, что расходы на коронацию значительно превысили предварительные отметки в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Источники в министерстве внутренних дел сообщили, что для высокопоставленных гостей был составлен специальный график воздушного движения.

Начиная с 4 апреля меры безопасности будут усилены в местах посадки иностранных гостей, в частности в аэропортах. Это происходит на фоне опасений, что протестующие против изменения климата могут прицелиться на прибытие частных самолетов.

Масштабная операция направлена на то, чтобы остановить активистов, которые намерены саботировать сам День Коронации. На улицах ожидается большое количество вооруженных офицеров, снайперов на крышах и полицейских дронов, которые будут наблюдать за толпой на предмет подозрительной активности.

Спецназ также будет в готовности в рамках борьбы с терроризмом в Великобритании, а вертолеты Blue Thunder 2 будут готовы на случай неожиданной террористической атаки.

Хорошо осведомленный инсайдер Министерства внутренних дел сказал, что: "только безопасность будет составлять до 150 миллионов фунтов стерлингов, возможно, больше. Это сумасшедшая сумма, но это одно из самых больших публичных событий в новейшей истории".

"Будут задействованы тысячи правоохранителей — многие работают сверхурочно. Просто доставка высокопоставленных лиц в страну и их размещение — это сама по себе адская операция. В основном из аэродромов их будут вывозить в сопровождении полиции", — сообщает источник.

Эксперт по безопасности Марк Скоулар – руководивший охраной во время свадеб принца Уильяма и принца Гарри – считает, что окончательный счет за обеспечение безопасности будет еще выше.

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"150 миллионов фунтов стерлингов — это много, но я думаю, что конечная сумма может быть гораздо больше, потому что работа, которая тратится на подобное событие, ужасна. В сам День коронации в Лондоне будут работать национальные подразделения – химические, биологические, радиологические и ядерные", — сказал он.

Скоулар заявил, что каждая угроза должна быть оценена, рекомендованы альтернативные варианты действий. "Координировать работу всех организаций — это все равно, что пытаться сложить пазл из 50 000 частей без изображения", — сказал он.

"Но мнение состоит в том, что если вы не сделаете это должным образом, в долгосрочной перспективе это обойдется дороже. Успешный срыв — или, что еще хуже, террористическая атака — во время подобного события влияет на то, как Великобританию видят на глобальном уровне" ", – заявил Скоулар.

Эксперт по безопасности Филипп Ингрем сказал, что угрозы со стороны протестующих значительно увеличивают расходы на безопасность.

"Полиция увеличит количество сотрудников и личного состава в штатском. Тот факт, что члены королевской семьи могут взаимодействовать с общественностью, находясь под защитой скрытой безопасности, свидетельствует об уровне профессионализма. Однако это достаточно дорого стоит", — говорит Ингрем.

На коронации усопшей королевы было 8000 гостей, а субботнюю церемонию в Вестминстерском аббатстве, после которой королева-консорт станет известной как королева Камилла, посетят 2000. На улицах выстроятся еще миллионы людей.

Управление культуры, медиа и спорта также затруднилось назвать окончательную сумму расходов до окончания мероприятия.

Пресс-секретарь сказал: "Мы тесно сотрудничаем с полицией, королевским домом и другими, чтобы обеспечить безопасность коронации. Также мы поощряем общественность, желающую посетить Коронацию, прочитать и соблюдать меры безопасности, которые есть на многих официальных сайтах".

Напомним, ранее сообщалось, что поклонница королевских супругов из Италии написала поздравление королевским супругам в честь их годовщины и получила ответ, которым поделилась в Instagram.

Кроме того, мы ранее информировали, что на торжественное открытие Евровидения-2023 сцены приехали в Ливерпуль король Чарльз и королева Камилла.

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