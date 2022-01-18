"Щит союза": после "солидных" военных учений в Беларуси пройдут такие же и в России

Учения будут проходить "в союзе" России и Беларуси.
Россия в 2023 году планирует провести совместные военные учения с Беларусью также и на своей территории. Подготовка к ним начнется сразу после окончания "солидных" по словам Лукашенко учений "Союзная решимость — 2022", которые состоятся на территории Беларуси в начале февраля этого года.
Об этом сказал посол России в Минске Борис Грызлов во время интервью изданию ТАСС.
"Обучение начнется в феврале и будет называться "Союзная решительность – 2022"… Закончится "Союзная решительность – 2022", и начнется подготовка к новым учениям "Щит союза – 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России", — сообщил Грызлов.
По словам посла России в Беларуси, эти учения "могут стать поводом для обвинений России в агрессивных планах". Мол, как только становится известно о каких-либо военных учениях на территории России или Беларуси, "Запад сразу начинает заявлять о различных угрозах".
В то же время Грызлов подчеркнул, что российские и белорусские военные после проведения учений якобы "всегда возвращались в места постоянной дислокации".
Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у границ страны якобы происходит "наращивание военного контингента Украины".
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