"Щит Союза": Россия проведет масштабные военые учения с Беларусью

Резервісти перекинуті на навчання до Калінінградської області. Фото: function.mil.ru

Также Москва и Минск подготовили военную доктрину Союзного государства, которую планируют утвердить в ближайшее время.

Москва и Минск проведут в 2023 году совместные военные учения "Щит Союза".

Об этом заявил министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси, пишет Sputnik.

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"Наиболее масштабным мероприятием станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", — отметил Шойгу.

Также он рассказал, что Москва и Минск подготовили военную доктрину Союзного государства, которую планируют утвердить в ближайшее время.

"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики приобретает для России и Беларуси особую актуальность", — сказал российский министр обороны.

Отметим, что эти учения проводятся один раз в два года поочередно — в Беларуси они называются "Запад", в России – "Щит Союза".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил об угрозе широкомасштабной войны с Беларусью.

Напомним:

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