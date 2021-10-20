"Щит Союза": Россия проведет масштабные военые учения с Беларусью

Также Москва и Минск подготовили военную доктрину Союзного государства, которую планируют утвердить в ближайшее время.
Москва и Минск проведут в 2023 году совместные военные учения "Щит Союза".
Об этом заявил министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси, пишет Sputnik.
"Наиболее масштабным мероприятием станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", — отметил Шойгу.
Также он рассказал, что Москва и Минск подготовили военную доктрину Союзного государства, которую планируют утвердить в ближайшее время.
"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики приобретает для России и Беларуси особую актуальность", — сказал российский министр обороны.
Отметим, что эти учения проводятся один раз в два года поочередно — в Беларуси они называются "Запад", в России – "Щит Союза".
Ранее нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил об угрозе широкомасштабной войны с Беларусью.
Напомним: