Считал белых "высшими хищниками": в США расист застрелил двух чернокожих прохожих

Злоумышленник был женат, работал и имел докторскую степень.

В америкаському штате Массачусетс сторонник превосходства белой расы застрелил двух чернокожих прохожих.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что убитыми оказались полицейский в отставке Дэйв Грин и ветеран Вооруженных сил США Рамона Купер.

Инцидент произошел 26 июня, когда 28-летний Натан Аллен украл грузовик и на скорости врезался в пустой дом. Выбравшись из-под обломков, он попытался украсть еще один автомобиль, однако безуспешно.

Тогда мужчина достал оружие и трижды выстрелил в спину 60-летней Рамоны Купер, старшего сержанта Воздушных сил США, которая проходила неподалеку. После этого он нанес несколько огнестрельных ранений 68-летнему Грину.

Правоохранители застрелили злоумышленника во время задержания.

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По данным полиции, Аллен был женат, работал, получил докторскую степень и не имел криминального прошлого. Оружием нападающий владел на законных основаниях.

Следователи рассказали, что нашли расистские и антисемитские тексты преступника. "Этот человек писал о превосходстве белой расы. О белых как о "высших хищниках". Он рисовал свастики", — рассказали в офисе шерифа.

Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер в понедельник, 28 июня, назвал убийства "подлым актом".

BBC

Между тем в Нью-Йорке усиливают присутствие полиции на площади Таймс-сквер после стрельбы, в результате которой пострадал 21-летний морской пехотинец. За информацию о стрелке предлагают $3,5 тыс.

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