Считали, что разорвал медведь: полицейские расследуют загадочную смерть мужчины в кемпинге

В США, в штате Монтана погиб житель местного кемпинга. Ранее полиция считала, что смерть наступила в результате несчастного случая из-за нападения медведя. Однако позже следователи обнаружили учёты, указывавшие на убийство человеком.

Об этом говорится в сообщении BBC News.

Полиция сообщила, что 41-летний Дарен Кристофер Эбби был арестован и обвинен в убийстве после того, как его ДНК обнаружили на банке с пивом в кемпинге, где нашли тело убитого 35-летнего Дастина Кьерсема.

Прошло два дня, пока друзья жертвы обнаружили его тело. Они решили, что Дастина растерзал медведь.

Вероятный нападающий и погибший не были знакомы друг с другом до случайной встречи в лесу, и мотивы нападения еще не установлены, говорится в заявлении шерифа округа Галлатин.

Шериф Дэн Спрингер сказал, что Кьерсем пригласил своего убийцу разделить с ним место в кемпинге, примерно в 56 км к югу от города Бозмен.

По заявлению прокурора, Эбби ударил Кьерсема куском дерева, затем отверткой и напал на него с топором.

Позже подозреваемый якобы вернулся на место преступления, чтобы забрать из лагеря предметы, которые, по его мнению, могли привязать его к убийству, но забыл о банке с пивом.

Нападающий сознался в убийстве. Он также показал полицейским несколько вещей, похищенных из лагеря, в частности топор, пистолеты и кулер.

"Похоже, что это ужасное преступление, совершенное лицом, не уважавшим жизнь Дастина Кьерсема. У нас есть часть этой истории, но... мы точно не знаем, что произошло на самом деле", — сказал шериф Спрингера.

В суде в пятницу Эбби оставили под стражей с возможностью внесения залога в 1,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее речь шла о жестоком убийстве супругов во Львовской области. Там убиты супруги. После совершенного преступления нападавший скрылся на автомобиле жертвы.

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