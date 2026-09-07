Считали погибшей: в Непале 30-летнюю женщину нашли живой через 10 дней после наводнения

Непал, наводнение / © Associated Press

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В Непале спустя десять дней после разрушительного наводнения спасатели обнаружили живую пожилую женщину. Семья уже считала ее погибшей и начала проводить траурные обряды.

Об этом сообщает Reuters.

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Женщину нашли живой в руинах спустя 10 дней после наводнения

Чандика Кумари Шрестха выжила под завалами собственного дома в селе Бетравати. Женщина оказалась в узком воздушном кармане среди воды и грязи.

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По словам полицейского Махендры Дарнала, четырехэтажный дом Шрестхи поток воды снес с фундамента, после чего постройка оказалась посреди смеси грязи и песка.

Во время поисковой операции спасатели услышали голос: «Спасите меня». Команда в течение 45 минут пробиралась к женщине через завалы, после чего ее доставили в армейский госпиталь.

Полицейский рассказал, что поддерживал связь с семьей Шрестхи. Ее близкие уже начали 11-дневный период траура, считая женщину погибшей.

Шрестха была одной из сотен людей, до сих пор считающихся пропавшими без вести в Бетравати — одном из наиболее пострадавших районов Непала. Мощный поток воды накрыл местный рынок и большинство жилых домов, оставив после себя толстый слой обломков и затвердевшей грязи.

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Спасатели продолжают поиск людей под завалами. За последние дни им также удалось извлечь живыми трех человек из тоннелей, в том числе гражданина Китая.

Катастрофическое наводнение в Непале произошло после обрушения ледника. В результате стихийного бедствия погибли более 1 300 человек, а около 5 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

Несмотря на то, что с начала трагедии прошло 11 дней, спасатели продолжают проверять туннели и завалы из грязи, надеясь найти тех, кто мог выжить.

Напомним, двух работников гидроэлектростанции в Непале чудом нашли живыми спустя девять дней после разрушительного наводнения. Спасатели обнаружили их на глубине 170 метров в затопленном тоннеле — обоих доставили в больницу в Катманду. Мужчины выжили после стихии, унесшей жизни по меньшей мере 1259 человек, а более 5 тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести

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