Считали вымершим: в ловушку попало редкое животное, которое не видели 130 лет (фото)

В последний раз пятнистохвостый квол был задокументирован в Южной Австралии в 1880-х годах. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, является самым сумчатым хищником материковой Австралии.

В Бичпорте, что в Южной Австралии, поймали пятнистого хилого ("тигровую кошку"), которого считали вымершим, потому что в течение 130 лет его никто не видел.

Об этом пишет ABC News.

Все началось с того, что фермер Пао Линг Цай установил ловушку, чтобы поймать хищника, убивавшего его кур. Муж надеялся, что поймает дикого кота или лису.

Фермер Пао Линг Цай установил ловушку, чтобы поймать хищника, убивавшего его кур Фото: ABC South East SA, Eugene Boisvert

Он обнаружил животное, которое в последний раз видели в Южной Австралии более 130 лет назад.

Квола считали вымершим в Южной Австралии. В настоящее время он находится под угрозой исчезновения материка.

"Я ожидал найти кота, но нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Я сначала не имел представления, что это такое попало в мою ловушку", — рассказал мужчина журналистам.

Вечером Цай разложил приманку вокруг своей фермы и установил видеокамеру, чтобы увидеть, придут ли к нему другие клолы.

"Я точно знаю, что их больше. Утром еды-приманки уже не было", — сказал он.

Фермер передал видео специалистам из Национального парка, а те призвали местных жителей воздержаться от установки ловушек и не пытаться больше ловить животных.

Относительно пойманного животного его осмотрел ветеринар и уже пролечил от чесотки.

Что известно о популяции пятнистохвостого хила Фото: АВС

Что известно о популяции пятнистохвостого хилого

Пятнистохвостый квол находится под угрозой исчезновения. Это самый большой вид хил в Австралии.

Последний пятнистый хил видели на юго-востоке Австралии около 100 лет назад, в лесу Маунт-Берр и вблизи Роба. Случайные записи с "тигровой кошкой" были сделаны в 1970-х и 1980-х годах, но официально ее не видели в этой части континента с 1880-х годов.

Считается, что "тигровых кошек" осталось в популяции менее 5 тысяч.

Напомним, во Львовской области заметили медведя. Людей уже призывали к осторожности. Им нужно избегать встреч с диким животным.

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