Считали вымершим: в ловушку попало редкое животное, которое не видели 130 лет (фото)

В последний раз пятнистохвостый квол был задокументирован в Южной Австралии в 1880-х годах. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, является самым сумчатым хищником материковой Австралии.
В Бичпорте, что в Южной Австралии, поймали пятнистого хилого ("тигровую кошку"), которого считали вымершим, потому что в течение 130 лет его никто не видел.
Об этом пишет ABC News.
Все началось с того, что фермер Пао Линг Цай установил ловушку, чтобы поймать хищника, убивавшего его кур. Муж надеялся, что поймает дикого кота или лису.
Он обнаружил животное, которое в последний раз видели в Южной Австралии более 130 лет назад.
Квола считали вымершим в Южной Австралии. В настоящее время он находится под угрозой исчезновения материка.
"Я ожидал найти кота, но нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Я сначала не имел представления, что это такое попало в мою ловушку", — рассказал мужчина журналистам.
Вечером Цай разложил приманку вокруг своей фермы и установил видеокамеру, чтобы увидеть, придут ли к нему другие клолы.
"Я точно знаю, что их больше. Утром еды-приманки уже не было", — сказал он.
Фермер передал видео специалистам из Национального парка, а те призвали местных жителей воздержаться от установки ловушек и не пытаться больше ловить животных.
Относительно пойманного животного его осмотрел ветеринар и уже пролечил от чесотки.
Что известно о популяции пятнистохвостого хилого
Пятнистохвостый квол находится под угрозой исчезновения. Это самый большой вид хил в Австралии.
Последний пятнистый хил видели на юго-востоке Австралии около 100 лет назад, в лесу Маунт-Берр и вблизи Роба. Случайные записи с "тигровой кошкой" были сделаны в 1970-х и 1980-х годах, но официально ее не видели в этой части континента с 1880-х годов.
Считается, что "тигровых кошек" осталось в популяции менее 5 тысяч.
Напомним, во Львовской области заметили медведя. Людей уже призывали к осторожности. Им нужно избегать встреч с диким животным.
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