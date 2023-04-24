Считался пропавшим без вести более 16 лет: в затопленной машине обнаружили кости мужчины, о котором уже и забыли

34-летний Роберт Хелфри скрылся в Палм-Харборе, штат Флорида, более 16 лет назад.

Мужчине из штата Флорида, пропавшего без вести почти 17 лет назад, удалось идентифицировать по человеческим костям, найденным внутри затопленного транспортного средства, которое извлекли из водоема в начале этого месяца, сообщили чиновники в пятницу.

Останки, найденные в сером внедорожнике Mitsubishi 2005 года выпуска в Палм-Харборе 14 апреля, принадлежали 34-летнему Роберту Хелфри, сообщили в Офисе судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас.

Хелфри пропал без вести 22 мая 2006 года после того, как вышел из ирландского паба в Палм-Харборе, согласно офису шерифа округа Пинеллас. Он позвонил другу около 2:05 ночи и попросил его встретиться с ним в соседней квартире.

Хелфри так и не вернулся домой.

34-летний мужчина считался пропавшим без вести, и следователи искали Хелфри и его автомобиль в нескольких прудах и густом лесу, но их так и не нашли.

Спустя почти 17 лет после его исчезновения волонтерская группа Sunshine State Sonar Search, сотрудничающая с правоохранительными органами, нашла автомобиль на дне резервуара в Палм-Харборе возле Олд-Оук-Серкл. Было подтверждено, что автомобиль зарегистрирован на Хелфри.

Официальные лица сообщили ближайшим родственникам Хелфри о положительной идентификации судебно-медицинского эксперта.

Причина и способ смерти Хелфри все еще расследуются, сообщают власти.

Останки Хелфри были обнаружены почти через неделю после того, как волонтерская поисковая группа помогла найти останки еще одного пропавшего мужчины возле Порт-Оранджа в округе Волусия.

Останки по этому делу были идентифицированы как Роберт Хейкка, 70-летний учитель, пропавший в Порт-Орандже в октябре 2020 года. 9 апреля его тело было найдено в его белом Chevrolet Impala 2012 года, который вытащили из канала вдоль Пионерской тропы у пляжа Нью-Смирна.

Никакая причина или способ смерти не были немедленно обнародованы.

Напомним, 39 человек пропали без вести во время кораблекрушения в американском штате Флорида. Местные рыбаки нашли только одного мужчину, которому удалось выжить.

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