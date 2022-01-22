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Считают божеством: в Индии родился младенец с четырьмя руками и ногами (фото)

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Считают божеством: в Индии родился младенец с четырьмя руками и ногами (фото)

Посмотреть на ребенка в больницу сходятся местные жители.

В Индии родился младенец с четырьмя руками и четырьмя ногами. Местные считают ребенка божеством и становятся в очереди, чтобы на него посмотреть.

Об этом сообщает Daily Star.

Сообщается, что ребенок родился 17 января в больнице Садар в восточной Индии.

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Младенец, пол которого не сообщают, стал местной знаменитостью благодаря своей внешности и лишним конечностям, поэтому местные идут в больницу, чтобы посмотреть на ребенка и сфотографировать. Младенеца считают воплощением божества Вишну.

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Врачи такой радости местных не разделяют, они отмечают, что ребонок родился таким из-за осложнений во время беременности у женщины.

Напомним, что украинка преждевременно родила во время тура по Европе и получила "космический" счет от немецкой клиники.

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