Считают божеством: в Индии родился младенец с четырьмя руками и ногами (фото)

Посмотреть на ребенка в больницу сходятся местные жители.
В Индии родился младенец с четырьмя руками и четырьмя ногами. Местные считают ребенка божеством и становятся в очереди, чтобы на него посмотреть.
Об этом сообщает Daily Star.
Сообщается, что ребенок родился 17 января в больнице Садар в восточной Индии.
Младенец, пол которого не сообщают, стал местной знаменитостью благодаря своей внешности и лишним конечностям, поэтому местные идут в больницу, чтобы посмотреть на ребенка и сфотографировать. Младенеца считают воплощением божества Вишну.
Врачи такой радости местных не разделяют, они отмечают, что ребонок родился таким из-за осложнений во время беременности у женщины.
Напомним, что украинка преждевременно родила во время тура по Европе и получила "космический" счет от немецкой клиники.
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