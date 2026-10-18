Считают ли США Украину союзником: министр финансов Бессент ответил

Скотт Бессент / © Associated Press

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Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике президента Украины Владимира Зеленского о возможном ограничении доступа к спутниковой связи Starlink и перерыве в обмене разведывательными данными. Он призвал украинского лидера быть осторожнее с подобными обвинениями.

Об этом Бессент заявил в интервью журналистке NBC News Кристен Велкер.

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Она напомнила, что Зеленский говорил не только о замедлении работы Starlink, но и о перерыве в обмене разведданными между Украиной и США.

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«Президенту Зеленскому следует быть осторожным с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности», — ответил Бессент.

Велкер уточнила, может ли он подтвердить, что никто в администрации президента США Дональда Трампа не предписывал ограничивать работу Starlink. По словам журналистки, сам Трамп заявлял, что не имеет к этому отношения.

«Трамп и Рубио заявляли, что никто в администрации президента этого не делал», — сказал Бессент, имея в виду возможное введение ограничений. Он также назвал обвинения Зеленского «очень безответственными».

Считают ли США Украину союзником

В интервью Велкер также спросила Бессента о словах Зеленского, что Украина не сможет победить, если Соединенные Штаты станут на сторону России. Журналистка уточнила, означает ли нынешняя позиция Вашингтона, что Трамп поддерживает Москву.

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Нет. Опять же это ложная дихотомия», — ответил Бессент.

Он перечислил виды поддержки, которую США предоставляют Украине: разведывательные данные, доступ к Starlink, а также возможность для стран НАТО покупать американское вооружение и перепродавать его Украине.

«Мы предоставляем Украине некоторые вещи. Именно это и делают для союзника. России мы этого не предоставляем», — заявил министр финансов США.

В то же время на прямой вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину союзником, Бессент не дал однозначного ответа.

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«Я не президент», — сказал он.

Бессент отметил военную и разведывательную поддержку Украины со стороны США, однако прямо не подтвердил, что Вашингтон официально рассматривает Украину как союзника.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется, что глава США Дональд Трамп изменит позицию по санкциям против России и изменит отношение к Владимиру Путину.

Ранее президент Украины объяснял, чем может обернуться изменение курса Вашингтона по Украине и РФ.

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