По информации журналистов, предложение Трампа состоит в том, чтобы "подтолкнуть" Украину к передаче России Крыму и Донбассу.

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах заявил, что мог бы прекратить войну России в Украине, давя на Украину, чтобы она отказалась от определенной территории.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Эксперты по внешней политике в свою очередь заявили, что идея Трампа вознаградит диктатора Путина и будет потакать силовому нарушению международно признанных границ другими авторитарными лидерами.

По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыму и Донбассу России.

Стремясь вернуться к власти, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут, еще до вступления в должность. Но он не раз отказывался публично уточнить, как бы это сделал.

Трамп в разговорах со своим окружением якобы заявлял, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода из ситуации", и что "люди в некоторых частях Украины согласились быть частью России".

Некоторые сторонники Трампа пытались убедить его отказаться от такого подхода.

"Я тратил 100 процентов своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Он (Путин. – Ред.) должен заплатить цену. Он не может выиграть в этом", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В то же время представители Трампа отказались подтверждать или опровергать эту информацию.

"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", — заявила пресс-секретарь его президентской кампании Кэролайн Ливитт, которая добавила, что Трамп "единственный, кто говорит о прекращении убийств".

"Люди Трампа считают, что один из великих грехов украинской войны и российской политики, в общем, заключается в том, чтобы подтолкнуть Россию в Китай и сделать ее еще более зависимой от Китая", — говорит Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям. .

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

В New York Times объяснили, почему ЕС опасается победы Трампа.

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы в завершение войны в обмен на свои территории.

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