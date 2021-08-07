Сдалась "без боя": талибы захватили столицу провинции Афганистана и убили представителя правительства

Он "наказан за свои поступки", заявили талибы, добавив, что захват столицы провинции — это "только начало".

В Афганистане в пятницу, 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что накануне боевики захватили прилегающие районы. Между тем командир талибов заявил, что "это только начало". "Очень скоро другие провинции попадут в наши руки", — высказался он журналистам Reuters.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как мирные жители грабят правительственные здания, а боевики "Талибана" дежурят в местном аэропорту и на въезде в город.

Заместитель губернатора Нимроза Рох Гул Хайрзад сказала, что город пал "без боя" из-за отсутствия подкрепления со стороны афганского правительства. "Некоторое время город находился под угрозой, но никто из центрального правительства нас не слушал", — указала она.

В последний раз талибы захватывали столицу провинции в 2016 году, когда недолго удерживали северный город Кундуз.

Ранее в пятницу в столице страны Кабуле боевиками "Талибана" был убит руководитель Правительственного центра медиа и информации Афганистана (GMIC) Дава Хан Менапал. Мужчину застрелили, когда он выезжал из мечети на своем автомобиле.

"Талибан" заявил, что "наказал" Менапала за "его поступки". Коллеги жертвы в афганском правительстве осудили убийство, назвав действия боевиков шокирующими и трусливыми.

Между тем в других столицах провинций, в частности в Герате и Лашкаргахе, война вступила в "новую, более смертоносную и более разрушительную фазу", говорит спецпосланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс. За месяц там убили более тысячи мирных жителей.

Напомним, что с мая талибы проводят масштабную наступательную операцию, оттесняют правительственные силы и захватывают все больше районов страны.

В частности, боевики контролируют большинство районов города Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также пытаются захватить Кандагар и Герат.

Террористы продвигаются на фоне вывода из страны войск США, Великобритании, Германии, других стран НАТО и их партнеров.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.

"Талибан" — исламистское движение, имеет вооруженные отряды в Афганистане и Пакистане. Талибы ответствены за многочисленные теракты и нарушения прав человека. Движение финансируется, в частности, благодаря торговле наркотиками.

США в феврале 2020 года подписали соглашение с "Талибаном", обещая в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов полностью вывести свои войска из Афганистана к середине 2021 года.

При содействии США осенью 2020 года "Талибан" начал переговоры с правительством Афганистана, которые зашли в тупик. В январе 2021 года администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашение с талибами, заключенное при президентстве Дональда Трампа.

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