"Сделает контрнаступление ВСУ эффективным": Южная Корея передаст Украине сотни тысяч артснарядов — WSJ

Южная Корея является крупным производителем артиллерийских боеприпасов.
Южная Корея, несмотря на сопротивление, поставит в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые будут переданы через США.
Об этом сообщает Wall Street Journal на неназванные источники.
По словам официальных лиц США, этот шаг Сеулу сделает контрнаступление Украины эффективным и позволит Белому дому отложить решение о поставках кассетных боеприпасов. О военной помощи Киеву Вашингтон попросил Южную Корею в прошлом месяце. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах.
В сообщении отмечается, что первоначально чиновники Сеула не поддерживали это решение. Прорыв произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Вашингтон в прошлом месяце и встретился с президентом Джо Байденом.
В Минобороны Южной Кореи заявили, что вели переговоры с Пентагоном по экспорту боеприпасов, но отказались сообщить подробности.
"Были разные обсуждения и просьбы, и наше правительство примет соответствующие меры при всестороннем рассмотрении военной и гуманитарной ситуации в Украине", — сказал Чон на брифинге.
Известно, что Южная Корея является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов и союзником Америки.
Как сообщалось ранее, Южная Корея поддержала формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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