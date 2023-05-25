"Сделает контрнаступление ВСУ эффективным": Южная Корея передаст Украине сотни тысяч артснарядов — WSJ

Южная Корея, несмотря на сопротивление, поставит в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые будут переданы через США.

Об этом сообщает Wall Street Journal на неназванные источники.

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По словам официальных лиц США, этот шаг Сеулу сделает контрнаступление Украины эффективным и позволит Белому дому отложить решение о поставках кассетных боеприпасов. О военной помощи Киеву Вашингтон попросил Южную Корею в прошлом месяце. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах.

В сообщении отмечается, что первоначально чиновники Сеула не поддерживали это решение. Прорыв произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Вашингтон в прошлом месяце и встретился с президентом Джо Байденом.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что вели переговоры с Пентагоном по экспорту боеприпасов, но отказались сообщить подробности.

"Были разные обсуждения и просьбы, и наше правительство примет соответствующие меры при всестороннем рассмотрении военной и гуманитарной ситуации в Украине", — сказал Чон на брифинге.

Известно, что Южная Корея является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов и союзником Америки.

Как сообщалось ранее, Южная Корея поддержала формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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