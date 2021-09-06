Сделали подкоп ржавой ложкой: из тюрьмы в Израиле совершили побег шестеро палестинцев из радикальных группировок

Сделали подкоп ржавой ложкой: из тюрьмы в Израиле совершили побег шестеро палестинцев из радикальных группировок

На строительство тоннеля они потратили около месяца.

В ночь на понедельник, 6 сентября, из тюрьмы Гелвуе на севере Израиля сбежали шестеро заключенных, которые были членами радикальных исламистских группировок и осуждены за нападения и убийства.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Со ссылкой на собственные источники, издание сообщает, что беглецы сделали подкоп с помощью ржавой ложки, которую прятали за плакатом на стене камеры. На строительство тоннеля они потратили около месяца.

Израильская полиция расценивает побег как самый серьезный инцидент за последние годы, отмечая, что беглецы могли получить помощь извне.

Для розыска беглецов вызвали полицейское подкрепление, беспилотники и вертолеты. В поисковой операции также участвуют солдаты и контрразведка. В районе вблизи тюрьмы установлено пограничные пункты пропуска.

По данным израильских СМИ, одним из беглецов является бывший командир военного крыла Джанина палестинской группировки "Фатах" Закария Зубайди. Другие относятся к радикальной группировки "Исламский джихад".

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Палестинское радикальное движение "Хамас" оценило этот побег как "храбрый и героический поступок". В городе Джанина, выходцами из которого являются беглецы, устроили праздничную стрельбу.

Вероятно, на свободе заключенные будут искать убежища именно в этом городе, в котором действует палестинское самоуправление, или же попытаются перебраться в соседнюю Иорданию.

Министр общественной безопасности Израиля Омер Барлев заверил, что беглецов поймают.

Напомним, в мае этого года боевики движения ХАМАС выпустили ракеты по Иерусалиму. Так началась новая волна арабо-израильского противостояния.

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