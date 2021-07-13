Сделали прививки одними из первых: в Израиле от коронавируса умерла супружеская пара

Пожилая пара заболела коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

В Израиле супруги Ицхак и Рахель Нае заболели коронавирусомс штамма "Дельта". До этого они одними из первых сделали прививку против него.

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Об этом рассказала дочь семейной пары Маргалит Авив изданию "Вести Израиль по-русски".

"Мои родители одними из первых пошли на прививку. Мы оберегали их как могли. Но, видно, сделали недостаточно. Не знаю, винить себя за это или нет, неизвестно, где они заразились. Все родственники, которые с ними контактировали, сдали анализы, и ни у кого вирус не обнаружили. Даже эпидемиологическое расследование не дало результатов", — пояснила Маргалит.

По словам женщины, ее 86-летний отец Ицхак Нае заразился около трех недель назад и попал в больницу "Рамбам". Там его состояние стремительно ухудшилось и 8 июля он скончался. Дочь говорит — серьезных сопутствующих заболеваний у ее отца не было.

Мать женщины 85-летняя Рахель Нае, пережила своего мужа на 4 дня и умерла 12 июля. До этого ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

"У мамы были различные заболевания. Ее забрали в больницу на день позже отца. Резкое ухудшение состояния произошло очень быстро", — рассказала Маргалит.

По словам женщины, в больнице ее отцу не сразу сделали анализ на коронавирус, когда появились симптомы заболевания, поэтому такое промедление она называет потерей драгоценного времени.

Супруги Ицхак и Рахель Нае вместе прожили 67 лет. Ицхак репатриировался из Турции. Он познакомился с Рахель, когда служил на флоте, а она жила в Хайфе. Мужчина работал в банке "Леуми", жена была домохозяйкой, воспитывала 4 детей.

У супругов Нае остались 4 детей, 12 внуков и трое правнуков.

Напомним, что областной инфекционной больницы в Ужгороде медики заподозрили у двух пациентов штамм коронавируса "Дельта". Больные, которые лечились в этом медучреждении, приехали из России.

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