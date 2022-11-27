"Сделай или умри": Северная Корея стремится иметь самую мощную ядерную силу в мире — заявление Ким Чен Ына

Лидер КНДР уверяет, что северокорейские ученые добились "удивительного прогресса в разработке технологии размещения ядерных боеголовок на баллистических ракетах".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что цель его страны – иметь самую мощную ядерную силу в мире. Он объявил об этом на церемонии, на которой присвоил очередное воинское звание десяткам армейских офицеров, участвовавших в недавнем запуске крупнейшей баллистической ракеты КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"Наращивание ядерных сил надежно защитит достоинство и суверенитет государства. Конечная цель — обладать самыми мощными в мире стратегическими силами, беспрецедентными в этом столетии силами", — цитирует агентство слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын добавил, что северокорейские ученые добились "удивительного прогресса в разработке технологии размещения ядерных боеголовок на баллистических ракетах", не вдаваясь в подробности.

Он также сказал, что ученые и техники должны "вести борьбу по принципу "сделай или умри", чтобы "расширить и усилить сдерживание ядерной войны".

В агентстве Reuters напомнили, что Северная Корея недавно испытала десятки разных ракет.

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В частности, на прошлой неделе в пятницу была испытана межконтинентальная баллистическая ракета, которая, по информации министерства обороны Японии, могла поразить материковую часть США.

Ким Чен Ын лично контролировал испытания ракеты Hwasong-17, которую назвал "самым мощным в мире стратегическим оружием". По его словам, ее испытания свидетельствуют о решительности и способности Пхеньяна создать сильнейшую армию в мире.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия, которое, по его словам, необходимо для противодействия военным действиям со стороны США.

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