"Сделайте вакцину": муж умершей от коронавируса роженицы эмоционально обратился к беременным женщинам

После пяти недель в реанимации женщина скончалась, так и не познакомившись с новорожденной дочкой.

В Англии от осложнений COVID-19 скончалась 37-летняя Сайка Парвин, отсрочившая прививку от коронавируса из-за беременности. Ее муж, который сейчас сам воспитывает пятерых дочерей, призывает будущих матерей вакцинироваться.

Историю семьи из Бирмингема опубликовал The Guardian.

Отмечается, что женщина была на восьмом месяце беременности, когда ее госпитализировали с затрудненным дыханием и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медперсонал больницы Good Hope принял решение о рождении ребенка путем экстренного кесарева сечения. Парвин пять недель провела в реанимации и скончалась 1 ноября, так и не познакомившись со своей пятой дочерью, которую назвали Дуа Марьям.

Теперь муж умершей роженицы, 40-летний таксист Маджид Гафур призывает всех беременных как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19.

"Я собираюсь передать это послание всему миру: я просто прошу всех людей сделать вакцину, иначе им будет очень тяжело. Знаете, это смертельная болезнь. Она (Парвин. – Ред.) так много спланировала, но эта болезнь не дала ей шанса", – говорит Гафур.

По его словам, жена "даже не знала, родится у нее мальчик или девочка". "Это было просто шокирующе. У нее не было возможности поговорить со мной, даже пяти минут, чтобы рассказать мне о дочерях, знаете, что делать..." — поделился вдовец.

На вопрос о том, каковы были последние слова Парвин, Гафур ответил: "Она даже не могла говорить. Она не могла нормально дышать".

Брат умершей пациентки Каюм Могол рассказал, что его сестра получила письмо с предложением вакцинации, когда была беременной, и сказала: "Сейчас уже слишком поздно. Когда у меня будет ребенок, мне сделают вакцину".

Могол охарактеризовал ее как "принципиальную женщину" и добавил: "Пожалуйста, пожалуйста, сделайте прививку вне зависимости от того, беременны вы или нет. Ради Бога и ради своих близких — сделайте, пожалуйста, вакцинацию… Спасите себя и своих близких".

Похороны Парвин пройдут в понедельник, 8 ноября.

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