Сделка с дьяволом: что мешает Нетаньяху уничтожить ХАМАС и почему израильтяне хотят его отставки

В то время как война против ХАМАСа продолжается уже третий месяц, премьер-министр Израиля сталкивается с гневом граждан, чья жизнь уже никогда не будет такой, как раньше.

Беньямин Нетаньяху имеет резиденцию на зеленой улице Иерусалима, рядом с суши-рестораном, винным баром и бомбоубежищем. Но поскольку война против ХАМАСа продолжается уже третий месяц, премьер-министр Израиля редко бывает дома: вместо этого он делит свое время между Кнессет и Хакирией, или Кампусом, районом Тель-Авива, где находится штаб-квартира военных.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The Telegraph, автор которого пытается разобраться, в какую игру играет Нетаньяху.

Глобальное давление

Биби — детское прозвище, от которого он до сих пор не избавился — выиграл шесть выборов. Он занимал должность премьер-министра в общей сложности 16 лет, и намерен оставаться на ней еще дольше.

За все время пребывания в должности лидера Израиля 74-летний Нетаньяху никогда не обладал большей властью. Именно он, бывший солдат спецназа, будет решать, как сильно Израиль продвинет следующую фазу своей войны в Газу. Именно он объявит о завершении сделки. И, если он продержится на этом посту достаточно долго, он будет решать, как будет выглядеть война послезавтра.

"Он контролирует ситуацию, — говорит Ричард Патер, директор Британско-израильского центра коммуникаций и исследований. — Он знает, что хуже всего, что можно сделать в политике — это убрать руки с руля".

Израиль утверждает, что уничтожил в общей сложности 5 000 боевиков ХАМАСа из 30-тысячного вооруженного крыла группировки. Но высшие руководители сделки 7 октября остаются в живых.

Тем временем глобальное давление растет из-за количества погибших палестинцев, которое, по данным министерства здравоохранения в Газе, которым руководит ХАМАС, сейчас составляет 18 000 человек.

То, насколько Нетаньяху прислушивается к призывам Британии и Америки сохранить жизнь гражданского населения, частично зависит от температуры национальной политики.

Еще до начала войны Нетаньяху уже был на задворках, став премьер-министром благодаря соглашению с израильскими правыми, что привело к созданию фрагментарной коалиции.

Он был — до сих пор остается — вовлечен в многолетний судебный процесс по делу о коррупции. Сотни тысяч человек в начале этого года вышли на улицы, протестуя против судебной реформы, которая, по мнению многих, предоставила правительству слишком много власти над верховным судом страны.

"Это произошло на его глазах"

Когда 7 октября террористы ХАМАС прорвались через границу, убив 1200 человек и захватив 240 заложников, многие обвинили в этом провал в сфере безопасности, который произошел во время правления Нетаньяху.

«Мы разочарованы тем, что он позволил этому произойти, и тем, что это произошло под его руководством, – сказала Далия Шайндлин, политтехнология и эксперт по общественному мнению Фонда «Век», аналитического центра в Тель-Авиве. – Он несет ответственность за то, что был лидером, когда это произошло”.

Лидеры военного времени часто получают выгоду от того, что общественность объединяется вокруг флага. К Нетаньяху все еще относятся скептически, но многие граждане, похоже, готовы отложить свои чувства в сторону, пока не закончатся самые тяжелые боевые действия.

“Он должен продолжать, чтобы заставить ХАМАС исчезнуть, – сказал 73-летний Аврам Леви, продавец фруктов на центральном рынке в Иерусалиме. — Если появится хоть один парень из ХАМАС без ног и без правой руки, но левой рукой сделает знак победы — мы проиграли”.

Нетаньяху "носит характер сильного лидера", сказал Леви, чей 42-летний сын на войне. "Он не ломается", — добавил мужчина.

Прежде всего, многие израильтяне считают, что необходимо предотвратить еще один нападение, подобное произошедшему 7 октября.

Восемьдесят семь процентов израильтян-евреев заявили, что поддерживают возобновление боевых действий после недавнего прекращения огня, согласно опросу 600 человек, обнародованном на прошлой неделе Израильским институтом демократии.

В противоположность этому лишь около 20 процентов респондентов из числа арабских израильтян поддержали продолжение боевых действий.

“Мы не можем прекратить операцию, – заявил на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант. — Мы не можем остановиться ради безопасности Израиля, региона и мира”.

"Наши солдаты расширяют наземную операцию против ХАМАСа на всей территории Сектора Газы ", — сказал Нетаньяху в четверг, 7 декабря, когда семьи по всему Израилю собрались, чтобы зажечь свои первые свечи на праздник Хануки.

18 ноября семьи заложников прибыли в ворота офиса Нетаньяху в Иерусалиме после марша из Тель-Авива, чтобы потребовать от него принять больше мер для возвращения их близких домой.

Его отношения с этими гражданами, наиболее уязвимыми в стране, были непростыми. Их требования предоставить приоритет судьбе членов их семей, а не сравнению с землей Газы, не так легко игнорировать, как внешние призывы к воздержанию.

"Раньше я хотела, чтобы он ушел, теперь я хочу этого еще больше"

Многие из тех, кого похитили и убили в тот октябрьский день, происходили из левых кибуцев, которые уже были глубоко оппозиционно настроены к правлению Нетаньяху.

"Раньше я хотела, чтобы он ушел, теперь я хочу этого еще больше", — сказала 55-летняя Айелет Хаким, жительница кибуца Беэри, где 7 октября было убито более 100 человек.

В тот день она провела 17 часов со своим мужем и двумя детьми, 4 и 11 лет, прячась в безопасной комнате, когда нападавшие оцепили их дом. Она послала, как она думала, последнее в жизни текстовое сообщение своему 29-летнему сыну, напоминая ему, чтобы он был осторожен.

В то время как семья выжила, ее сестра, 57-летняя Раз Бен-Ами, попала в плен в ХАМАС.

Она была освобождена в ходе недавнего обмена заложниками после 54 дней заключения. Но ее муж, Охад Бен-Ами, остается среди 137 заложников, которые до сих пор находятся в плену.

После освобождения Раза она сразу же начала ожесточенную кампанию за свободу своего мужа.

Но она была настолько взбешена бездействием правительства, что покинула групповую встречу между семьями заложников и Нетаньяху в прошлую среду, 6 декабря, рассказала Хаким.

Нетаньяху следует "отдать ключи кому-то другому, и пусть кто-то другой занимается этим", сказала Хаким из гостиницы в Эйн-Бокеке, курортном городке на Мертвом море, где жители Беэри живут с момента нападения.

После освобождения заложников многие жертвы зверств ХАМАСа в кибуцах соглашаются с всеобъемлющим стремлением Нетаньяху переписать всю природу Сектора Газы.

Хаким признает, что другого пути вперед, кроме войны, может быть.

“Я думаю, что палестинцы и я, [мы] сейчас одинаковы; мы оба не в безопасности, – говорит она. — Наша жизнь будет лучше, если не будет ХАМАСа — вот чего я хочу. ХАМАС — это террористическая группировка, которая должна быть ликвидирована. Я хочу, чтобы ХАМАС исчез из этого мира, и тогда палестинцы смогут безопасно жить в Газе так же, как я хочу жить в безопасности в Беэри”.

45-летняя Мириам Гад-Мессика, также жительница Беэри, сказала, что почувствует себя в безопасности, когда израильские военные "закончат то, что начали — чтобы мы видели море, берег", имея в виду береговую линию вдоль Газы — вид из ее дома, заблокированный сектором. "Возможно, Газы больше не будет".

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У палестинцев много стран, которые могут их принять, — сказала она. Израиль настолько мал, что если они не хотят жить с нами, если они не хотят жить в мире с нами, пусть идут! Они не должны быть здесь.

Возможно, те, кто больше всего хотел бы видеть Нетаньяху в отставке, — это два миллиона живущих в Газе палестинцев, большинство из которых борются за выживание в условиях жестоких столкновений между израильскими солдатами и боевиками ХАМАСа.

Для них палестинская земля незаконно оккупирована уже 75 лет — с тех пор, как Израиль провозгласил независимость, что повлекло за собой арабо-израильскую войну 1948 года, которая, по некоторым оценкам, привела к вынужденному переселению миллиона людей из их домов.

Сегодня в Газе много палестинцев некуда идти. По данным Организации Объединенных Наций, война привела к перемещению около 80 процентов населения.

Оглушительные бомбы сейчас падают на большие города Газы, многие из них устремлены на юг, после того как первая фаза операции сравняла с землей большую часть севера.

Обломки, грязь и пыль – это все, что осталось от того, что когда-то было пекарнями и домами. Полы заброшенных больниц покрыты засохшей кровью, о чем жильцы рассказали изданию The Telegraph.

Еды, топлива и воды не хватает, болезни преуспевают, предупреждают гуманитарные организации. Десятки людей похоронены в братских могилах.

"Я стараюсь не смотреть в глаза своим детям"

«Я стараюсь не смотреть в глаза своим детям, — говорит 52-летний Сами Абу Салем, отец четырех детей из центральной части Газы, вынужденный ночевать на улице, не имея убежища. – Они смотрят на меня сильными глазами. Я чувствую, что они говорят мне: "Пожалуйста, сделай что-нибудь для нас, нам холодно, мы голодны".

Как и Абу Салем, Умма Усама Ханейя, мать троих детей, несколько раз переезжала с начала войны и сейчас живет в южном городе Хан-Юнис, где Израиль ведет тяжелые бои против ХАМАСа, проходящих от двери до двери.

“Здесь опасно передвигаться, – сказала 34-летняя Ханея в интервью The Telegraph. — Моя трехлетняя дочь дрожит, когда происходят авиаудары».

Израильские военные издали приказ об эвакуации, согласно которому Ханея и другие люди должны переехать на юг, в город Рафах, находящийся на границе между Газой и Египтом. Но не имея там родственников или друзей, она сомневается.

Идеальным вариантом было бы вернуться домой на север Газы, но это невозможно, поскольку война продолжается.

“Во время перемирия я пыталась узнать, стоит ли мой дом на севере, – говорит она. – Но я просто не смогла получить никакой информации”.

Ее семья также не может позволить себе 1000 израильских шекелей, необходимых для покупки палатки, хотя она не защитит от бомб и не спасет от зимних температур, ночью опускающихся до 10 градусов мороза.

"Я в ловушке", — говорит Ханея.

В борьбе за выживание мало кто в Газе время рассуждать о политике. Ярость против разрушительной войны Нетаньяху растет вместе с количеством погибших.

В израильском обществе, независимо от политических взглядов, властвует общее мнение о том, что сначала нужно закончить войну. Затем можно вернуться к политике — пора привлечь к ответственности Нетаньяху и все правительство.

Если Нетаньяху думает о том, что делать на следующий день после войны, израильские избиратели также взвешивают, что делать с ним.

Боаз Цидкияху, владелец популярного одноименного магазина в Иерусалиме, потерял веру в Нетаньяху после 7 октября. "Я больше не поддерживаю его из-за колоссального беспорядка войны", — сказал 62-летний мужчина. Он считает, что многим чиновникам придется уйти в отставку.

Но почему бы не дождаться подходящего момента? Почему мы должны делать это сейчас, чтобы показать, что мы ненавидим друг друга вместо того, чтобы объединиться?”.

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