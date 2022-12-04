Сдержанность в средствах и восхваление оккупантов: как Кремль приказал россиянам праздновать Новый год

В праздничных мероприятиях для взрослых Кремль приказал к "сдержанности в расходах", а детям будут промывать мозги лозунгами о патриотизме оккупантов.

В России в этом году путинский режим приказал местным властям сэкономить на празднованиях Нового года, но подчеркивать "героизм" оккупантов.

Об этом пишет российское издание "РБК".

При организации детских елок Кремль "рекомендует" сохранить традиционный формат, а любые ограничения признаются "крайне нежелательными". Во время детских праздников путинский режим приказал зомбировать мозги маленьких россиян, вспоминая "героизм защитников Отечества" (т.е. оккупантов, военных преступников на территории Украины. – Ред.)

В праздничных мероприятиях для взрослых Кремль приказал к "сдержанности в расходах". Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи оккупантов с детьми; собирать и отправлять поздравительные открытки захватчикам от имени их семей; поздравить раненых российских военных в госпиталях.

На новогодних ярмарках россияне будут собирать и отправлять подарки оккупантам.

В традициях Советского Союза, Кремль поручает сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских оккупантов на территории Украины "в подшефных воинских частях". В самих частях российские власти советуют установить новогодние елки с игрушками "в виде пожеланий от детей", а также игрушками, которые дети сделали своими руками.

Для участия в концертах или новогодних телепрограммах Путин приказал поддержать артистов так называемой "патриотической направленности" – то есть тех, кто открыто поддержал агрессию РФ против Украины.

В список попали такие исполнители и группы как: "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

Ранее сообщалось, что 74% россиян высказались за продолжение войны РФ против Украины.

Россиян готовят к "коллективной ответственности"

Напомним, что известные российские пропагандистки Ольга Скабеева и Маргарита Симоньян пугали россиян тем, что в случае поражения оккупантов в войне, всем жителям РФ грозит Гаагский трибунал.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский объяснил, что пропагандисты РФ – в панике. Даже представитель так называемого "фашистского лагеря" пропагандист Захар Прилепин выступил за переговоры с Украиной.

В то же время в Сети обратили внимание, что на РосТВ стали обсуждать новую потенциальную жертву агрессии — Казахстан. Пропагандисты РФ заявили, что в этой стране могут начаться "нацистские процессы".

Подстрекательство к геноциду: можно ли посадить за решетку российских пропагандистов