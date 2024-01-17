"Сдержать Путина после захвата Украины будет гораздо дороже": в Польше заявили о необходимости помощи ВСУ

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о планах страны по изготовлению боеприпасов для Украины.

Новое правительство Польши ищет пути расширения производства боеприпасов и военного оборудования, поскольку оно работает над новым пакетом помощи для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе 17 января, передает Reuters.

Сикорский засвидетельствовал свое намерение возобновить связи на более крепкой основе, посетив Украину в декабре 2023-го, вскоре после его назначения в новое правительство, объявившее о новом пакете помощи для Киева.

"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, новыми глазами", — сказал Сикорский журналисту Reuters во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры в стране по производству боеприпасов и оборудования.

Хотя Варшава предоставила Киеву военную и финансовую помощь после вторжения России, предыдущее правительство националистической партии "Право и справедливость" (PiS) в конце 2023 года заявило, что осуществляет передачу оружия только по предварительно согласованным соглашениям.

В то же время, Сикорский подчеркнул, что Варшава ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы иметь возможность прислать больше военной помощи Киеву.

"Мы думаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания г-на Путина после того, как он завоюет Украину, будет гораздо больше, чем стоимость обеспечения Украины для эффективной защиты от его акта агрессии", — сказал он.

Другие заявления Сикорского

Сикорский также приветствовал соглашение, согласно которому польские автоперевозчики согласились приостановить свои протесты, призывая ЕС восстановить систему, от которой он отказался после вторжения России, но которая, по мнению польских перевозчиков, создала нечестную конкуренцию.

Сикорский признал, что Украина и Польша, члены ЕС и НАТО, должны продолжать работу над решением вызовов.

"Польша не должна быть страной, которая несет большую часть стоимости солидарности с Украиной от имени всего Европейского Союза... цена неизбежна, мы это принимаем, но ее следует понести более справедливо", — отметил глава МИД.

Он одобрил план США по конфискации до 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов, чтобы помочь отстроить Украину.

"Это агрессор должен платить за ущерб, причиненный Украине", — добавил он.

Добавим, что министр иностранных дел Польши по-прежнему отмечал, что Европа должна мобилизовать свои усилия. Радослав Сикорский говорил о важности наращивания оборонного производства странами-партнерами Украины, ведь тактические действия ВСУ на фронте по отражению российской агрессии вряд ли могут привести к окончанию войны.

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