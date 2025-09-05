Сдерживание Китая и России больше не в приоритете: какие последствия будет иметь новая оборонная стратегия США

Пентагон изменяет оборонную стратегию и обижается на защите собственной территории / © Associated Press

Пентагон предлагает изменить многолетнюю военную стратегию США , которая десятилетиями была сосредоточена на сдерживании Китая. Новая политика придает приоритет защите собственной территории и безопасности Западного полушария, что может иметь значительные последствия для союзников по всему миру.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с ранними версиями документа.

Это решение знаменует собой значительный отход от политики последних администраций, годами заявлявших о необходимости противостоять вызовам со стороны Китая и России.

«Это будет большое смещение для США и их союзников на многих континентах. Старые, проверенные обещания США подвергаются сомнению», — заявил один из собеседников издания.

Приоритет – защита дома

Новая стратегия, легшая на стол министра обороны Пита Гегсета, предлагает изменить многолетний мандат военных, которые раньше должны были сосредоточиться на сдерживании Пекина. Несмотря на то, что стратегия еще не может измениться, ее ключевые принципы уже воплощаются на практике. Пентагон уже активировал тысячи военнослужащих Национальной гвардии для поддержки правоохранительных органов в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Кроме того, в Карибское море было отправлено несколько военных кораблей и истребителей F-35 для подавления наркотрафика в США. Также американские военные нанесли удар в международных водах, в результате которого, как утверждается, погибли 11 подозреваемых членов венесуэльской группировки "Tren de Aragua". Это значительный шаг в использовании военных для ликвидации некомбатантов.

Пентагон также создал милитаризованную зону вдоль южной границы с Мексикой, позволяющей войскам задерживать гражданских лиц — задачу, которую обычно выполняют правоохранительные органы.

Последствия для мировых союзников

Издание отмечает, что изменение приоритетов будет иметь серьезные последствия для союзников США по всему миру. Согласно документам, Пентагон планирует провести обзор глобального военного присутствия, который очертит, где будут дислоцироваться американские силы по всему миру.

Кроме того, будет проведен обзор противовоздушной и противоракетной обороны, который оценит системы США и их союзников и даст рекомендации по размещению американских систем. Эти документы будут взаимосвязаны и, как ожидается, выдвинут требование к союзникам взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, тогда как США сосредоточатся на более близких к дому проблемах.

Союзники особенно обеспокоены обзором глобального военного присутствия, поскольку он может привести к выводу американских войск из Европы и Ближнего Востока и сокращению программ критически важной помощи в области безопасности. Европейский дипломат подтвердил, что Балтийская инициатива безопасности Пентагона, которая предоставляла сотни миллионов долларов в год Латвии, Литве и Эстонии для наращивания обороноспособности и военной инфраструктуры, потеряет финансирование в этом году.

Дипломат отметил, что эти средства были направлены на закупку американского оружия, что помогало ускорить развитие ключевых возможностей и позволило приобрести американские системы, такие как HIMARS.

Внутренние противоречия и роль Элбриджа Колби

Несмотря на то, что новая стратегия, казалось бы, противоречит агрессивной риторике президента Трампа по Китаю, ее разработкой руководит глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он участвовал в написании версии 2018 года, но теперь стал решительным сторонником более изоляционистской политики США.

«Кажется, это смещение совершенно не согласуется с ястребиными взглядами президента Трампа на Китай», — сказал один из республиканских экспертов по внешней политике, ознакомленный с отчетом.

Президент Трамп продолжает выступать с жесткими заявлениями в адрес Китая и вводить тарифы. Он также публично заявил, что не намерен выводить американские войска из Польши.

"Если что, мы разместим там еще больше войск", - сказал Трамп во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким в Белом доме. В то же время, он признал, что рассматривает возможность сокращения военнослужащих в других странах континента, что соответствует основным принципам новой оборонной стратегии.