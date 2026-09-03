Израильская баллистическая ракета LORA

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ВМС Германии в ночь на 2 сентября провели тайные испытания израильской баллистической ракеты LORA в Северной Атлантике. Приобретение соответствующей системы будет частью программ вооружения, направленного на сдерживание России.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

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Для испытаний ракеты LORA в морской акватории между Ирландией и Исландией Германия развернула два фрегата. Подготовку к запуску в основном проводили в тайне. В то же время, за 45 дней до испытаний судоходные и авиационные службы получили публичные предупреждения об их проведении.

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«Успешный запуск баллистической ракеты минувшей ночью в Северной Атлантике вошел в историю Военно-морского флота. Я очень рад этому достижению. Ее потенциальная дальность действия превосходит все, что нам было известно раньше», — заявил инспектор ВМС Ян Кристиан Каак.

LORA является баллистической ракетой израильского производства, которую Израиль уже неоднократно применял. Боеприпасы транспортируются в специальных пусковых контейнерах, благодаря чему их можно сравнительно быстро развернуть на кораблях.

Дальность полета LORA превышает 500 км. В случае закупки этих ракет у Германии будет еще один вид быстродоступного вооружения для поражения наземных целей. Первым таким средством являются крылатые ракеты Taurus.

«Приобретение системы будет частью программ вооружения, начатых после начала российской агрессии против Украины, направленных на сдерживание России», — добавило издание.

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К слову, экс-председатель ведомства немецкого канцлера Вольфганг Шмидт заявил, что президент РФ Владимир Путин больше не считается с репутацией страны и готовится к новой эскалации. По его мнению, после закрытия российского консульства в Бонне Москва быстро закроет последнее немецкое консульство в Санкт-Петербурге. В МИД России уже угрожают ответом из-за закрытия «Русского дома» в Берлине и обвиняют Германию в разжигании конфликта.

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