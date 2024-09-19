Сдерживание Украины от ударов по России подталкивает Путина к агрессии в Европе — The Economist

Хозяин Кремля пригрозил, что применение американских ракет для ударов по России будет означать вступление НАТО в войну.

Запрет украинским Вооруженным силам использовать западные ракеты, чтобы поразить военные объекты в России, обусловлен неуместным страхом администрации президента США Джо Байдена перед эскалацией. Это американское вето подталкивает президента РФ Владимира Путина к продолжению агрессии в Европе.

Об этом пишет авторитетное издание The Economist.

В издании напомнили, что хозяин Кремля пригрозил, что применение американских ракет для ударов по России будет означать вступление НАТО в войну и пообещал серьезные последствия. В то же время, по мнению аналитиков The Economist, в администрации Байдена слишком переоценивают последствия этих угроз Путина.

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“Угроза заключается не столько в том, что Путин делает в Украине — Россия уже делает там все возможное, кроме использования ядерного оружия, и переход этого порога вызвал бы возмущение, в том числе среди союзников, таких как Китай. Однако угроза заключается в том, что Россия атакует интересы Запада где-нибудь, скажем, предоставляя оружие Ирану или хуситам”, — предполагают в издании.

"Осторожность Байдена вознаграждает безрассудство Путина. Более того, это сказывается на других слабонервных, таких как Олаф Шольц, канцлер Германии, таким образом разделяя НАТО. Господин Путин видит это разногласие и делает вывод, что Запад устал от войны и стремится заключить соглашение, которое будет ему на пользу", – предупреждает The Economist.

В издании отметили, что мирные переговоры действительно могут начаться в 2025 году, после выборов в США, но именно поэтому лучшим способом поднять моральный дух в Украине и укрепить позицию Зеленского в любых переговорах была бы демонстрация Западом своей полной поддержки Украины, в том числе и разрешением на удары по территории государства-агрессора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

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