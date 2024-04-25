Российские пропагандисты недовольны тем, что Трамп не стал мешать Конгрессу в голосовании за помощь нашему государству.

Российские пропагандисты обвинили бывшего президента США Дональда Трампа в том, что он "переобулся". По мнению рупоров Кремля, он должен был помешать выделению Украине военной помощи.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист блогер Денис Казанский.

“Дональд сдулся и переобулся. На российском ТВ жалуются, что Трамп не помешал выделению помощи Украине. На него было столько надежд, и здесь такой удар в спину”, — подчеркнул Денис Казанский.

В то же время российские пропагандисты действительно недовольны тем, что Трамп не стал мешать Конгрессу в голосовании за помощь нашему государству.

“В день голосования он скрылся в Мар-а-лаго и не стал давить на республиканцев. Он высказался против оказания помощи Украине. То есть он, значит, сдулся? Но почему? Во-первых, потому что у него скоро выборы, а в США очень хорошо работают опрос и Россия для американцев – главный враг”, — сказала пропагандистка Скабеева.

Напомним, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS.

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