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Сдвиг ледника в Швейцарии: ученые сделали тревожное предупреждение
Небольшое село Блаттен, разрушенное на 90%, в результате смещения огромного ледника Бирх. после трагедии один человек пропал без вести.
Сдвиг огромного ледника Бирх, уничтоживший целый поселок в Швейцарии, стал тревожным сигналом для всего мира.
Об этом написали ученые в sciencealert.
Специалисты отметили, что повышается риск оползней из-за размягчения вечной мерзлоты.
«Изменение климата будет все больше влиять на общество, которое зависит от ледников и живет с ними», — отметил советник Швейцарского агентства по развитию Али Нойманн.
Кадры обрушения, произошедшего 28 мая, показывают огромное облако льда и обломков, стремительно катящиеся по склону горы в направлении поселка Блаттен.
Сдвиг почти полностью уничтожил Блаттен, но эвакуация его 300 его жителей на прошлой неделе предотвратила массовые жертвы — только один человек остается пропавшим без вести.
«Этот случай также показал, что с соответствующими навыками, наблюдениями и эффективным управлением можно значительно снизить масштаб подобного бедствия», — добавил Нойманн на международной конференции по проблемам ледников, организованной при поддержке ООН в Таджикистане.
Стефан Уленбрук, директор по гидрологии, водным ресурсам и криосфере Всемирной метеорологической организации (WMO), отметил необходимость подготовки уязвимых регионов, таких как Гималаи и другие части Азии.
«От мониторинга до обмена данными, моделирования, оценки рисков и коммуникации — вся цепь должна быть усилена», — сказал он.
Однако, по его словам, во многих азиатских странах эти системы слабы, а данные — недостаточно проверены.
Напомним, смещение ледника произошло в южном кантоне Вале в Швейцарии. Это привело к мощному оползню. Поток льда, грязи и камней накрыл около 90% населенного пункта, заранее эвакуированного из-за риска обвала.