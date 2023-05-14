"Сегодня это уже геополитическое поражение": Макрон заявил, что Россия вошла в подчинение Китая

Российская Федерация "геополитически уже проиграла" войну против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о геополитическом поражении России в войне против Украины. Теперь РФ, по словам Макрона, вошла в подчинение Китая.
Об этом президент Франции сказал в интервью газете L'Opinion.
Более того, Россия "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО, считает Макрон.
"Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", — сказал он.
Как считает Макрон, Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении. Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах".
"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", — сказал Макрон.
Добавим, что Елисейский дворец подтвердил, что ожидает визит президента Украины во Францию 14 мая.
Лидеры стран планируют обсудить поддержку, которую Франция продолжает оказывать Украине на неотложные военные и гуманитарные нужды.
Напомним, президент Владимир Зеленский 14 мая был с визитом в Германии, в частности, в Берлине встретился с президентом и канцлером ФРГ.
В Париже С эленского будут встречать премьер Франции Элизабет Борн и госпожа министр иностранных дел Катрин Колонна.
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