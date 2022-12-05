"Сегодня Грузия, завтра Украина": Анджей Дуда напомнил пророческое заявление Леха Качиньского

Дуда выразил надежду, что Грузия возобновит свои оккупированные страной-агрессоркой территории, когда Украина победит Россию в войне.
Президент Польши Анджей Дуда связал деоккупацию Грузии с поражением России в войне против Украины, а также напомнил высказывание своего предшественника Леха Качиньского по поводу страны-агрессорки РФ.
Об этом сообщает грузинское издание "Новости-Грузия", ссылаясь на совместный брифинг Анджея Дуды с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Варшаве.
Дуда вспомнил выражение экспрезидента Польши Леха Качиньского во время его визита в Грузию в 2008 году.
"Сегодня Грузия, завтра Украина, затем страны Балтии, а затем Польша будут поворотом, вероятно, в этой агрессивной истории... Президент Качиньский тогда сказал, что если мы не остановим Россию, ее агрессия примет более масштабный характер", — напомнил Дуда, назвав заявление предшественника пророческой.
Президент Польши также выразил поддержку стремлениям Грузии вступить в НАТО и ЕС.
"Надеемся, что Грузия приобретет статус полноправного члена Евросоюза, а также вступит в НАТО. Польша всегда поддерживала эти стремления Грузии и будет поддерживать их в дальнейшем. Это вопрос нашей общей безопасности", — сказал Дуда совместно.
Дуда отметил, что вступление в Евросоюз и НАТО предоставит Грузии более благоприятные условия для экономического развития и политической безопасности.
Он отметил, что территориальная целостность Грузии восстановится, когда Украина победит Россию в войне.
"Россия должна уйти с территории Украины, должна прекратить эту войну… Мы надеемся, что Россия скоро потерпит поражение и вернет завоеванные ею территории не только в Украине, но и в других странах. Также это будет касаться оккупированных территорий Грузии", — сказал Дуда.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов также сделал прогноз по восстановлению территорий. По его словам, после падения России Грузия и Молдова смогут уволить свои регионы.
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