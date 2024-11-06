"Сегодня нам надрали задницы": в Демократической партии США прокомментировали проигрыш в выборах

У Демократической партии возникли проблемы в коммуникации с целыми группами избирателей, включая молодежь и латиноамериканцев. Эти группы "больше не чувствуют, что Демократическая партия их замечает".

Об этом заявил эксглава предвыборного штаба Барака Обамы Джим Мессина в эфире MSNBC.

По его словам, что необходимо проанализировать, какие шаги нужно предпринять для решения этого вопроса.

"Я надеюсь, мы не будем спешить. Я надеюсь, что мы все найдем время, чтобы разобраться во всех этих вещах, подготовить полноценный анализ и поговорить о том, как двигаться дальше, потому что сегодня вечером нам надрали задницы, и мы должны придумать, как двигаться дальше таким образом, чтобы мы снова стали партией большинства, которым были раньше", – сказал Мессина.

Напомним, победа Трампа добавила ощущение неотложности обороны в Европе.

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