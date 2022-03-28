Секретарь Совбеза РФ Патрушев цинично лжет всему миру, что Россия не бомбит украинские города

Секретарь Совбеза РФ Патрушев цинично лжет всему миру, что Россия не бомбит украинские города

В Кремле свято верят в то, что в Украине существуют "биолаборатории". Они собирают доказательства, чтобы показать всему миру.

Прокремлевские политики продолжат цинично врать по всему миру. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва "не стремится" к смене власти в Украине и что она не бомбит украинские города.

Об этом Николай Патрушев заявил во время выступления 28 марта в эфире Sky News.

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Среди пропагандистских заявлений:

Россия не бомбит города в Украине, как это делали, по его обвинениям, США и НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане, уничтожая жилые кварталы с людьми

Россия завершает сбор доказательств деятельности лабораторий США в Украине. В Кремле свято верят, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха.

Еще одно лживое заявление – цель спецоперации России в Украине – это не изменение киевского режима, как пытается преподнести Запад, а защита людей от якобы геноцида. Который сейчас совершают именно российские военные.

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