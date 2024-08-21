Секретарша зла: 99-летняя нацистка не смогла отменить приговор о смерти 10000 заключенных концлагерей

"Секретарша зла" не смогла отменить приговор за причастность к гибели 10 000 человек в концлагере. Немецкий суд отклонил ее апелляцию.

Об этом сообщает The Guardian.

Ирмгард Фурхнер работала секретаршей командира СС нацистского концлагеря Штуттгоф во время Второй мировой войны. В декабре в 2022 году земельный суд города Итцехо, Германия, приговорил ее к двухлетнему условному сроку заключения.

Женщину обвинили в том, что она была частью аппарата, помогавшего лагерю. Ее окрестили "секретаршей зла", а впоследствии признали соучастником убийств в 10 505 случаях и соучастником покушений на убийство в пяти случаях.

20 августа германский суд отклонил ее апелляцию, и Федеральный суд оставил в силе предыдущий приговор Фурхнер.

Ирмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

Во время заседания федерального суда в Лейпциге в прошлом месяце ее адвокаты поставили под сомнение то, что секретарша была соучастницей преступлений, совершенных комендантом и другими чиновниками лагеря. Они также попытались начать дебаты о том, знала ли женщина о том, что происходило в трагически известном Штуттгофе.

И несколько неожиданно, что первоначальный суд Ицехо заявил, что судьи убеждены, что Фурхнер "знала и, работая стенографисткой в комендатуре концлагеря Штуттгоф с 1 июня 1943 года по 1 апреля 1945 года, сознательно поддерживала тот факт, что 10 505 узников убиты газом, "враждебными условиями в лагере", транспортировкой в лагерь смерти Освенцим и доставкой на марши смерти в конце Второй Мировой войны.

Ирмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

В ходе первого слушания прокуроры заявили, что судебный процесс над женщиной может стать последним в своем роде. Однако, по данным специальной федеральной прокуратуры в Людвигсбурге, занимающейся расследованием военных преступлений нацистской эпохи, еще три дела находятся на рассмотрении в прокуратуре или судах в разных регионах Германии.

После последнего решения, оставившего в силе обвинительный приговор бывшей секретарше нацистского концлагеря, главный еврейский лидер Германии приветствовал его.

Об этом говорится в заявлении главы Центрального совета евреев Йозефа Шустера: "Для тех, кто пережил Холокост, чрезвычайно важно, что запоздалая форма правосудия была попыткой восстановить справедливость. Сегодня правовая система послала важный сигнал: даже спустя почти 80 лет после Холокоста нельзя подводить черту под нацистскими преступлениями".

Ирмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

Еще в 2021 году был выдан ордер на арест Фурхнер после того, как она не явилась к началу судебного процесса.

Пресс-секретарь суда Фредерике Мильхоффер заявил: "Она уехала из дома ранним утром на такси в направлении станции метро". Позже ее поймали и врач оценил состояние ее здоровья, чтобы понять, можно ли ее задержать.

Напомним, мужчину бросили за решетку за разоблачение измены жены. Его заключили в тюрьму на три месяца.

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