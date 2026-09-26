Секретная начинка для "Орешника": разведка рассказала об уничтоженном производстве в России

ВСУ уготовили по заводу, который производит детали для «Орешника»

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В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали Азовский оптико-механический завод на территории Российской Федерации . Это стратегическое оборонное предприятие официально входит в производственные цепи не менее семи российских ракетных программ.

О тайной документации пораженного военного объекта сообщает частная разведывательная компания Dallas Analytics на страницах издания «Милитарный».

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Детали для ракеты «Орешник»

Расследователи получили доступ к внутренней переписке и государственным контрактам предприятия за период с апреля 2023 по март 2025 года. Получаемые материалы четко подтверждают прямое участие завода в изготовлении составляющих систем наведения для новейшей баллистической ракеты «Орешник» .

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"Азовский оптико-механический завод вовлечен в производственную цепь системы наведения баллистических ракет средней дальности", - утверждают специалисты разведывательной компании.

Кроме баллистики завод разрабатывает уникальные детали для российских крылатых ракет Х-101 , которые враг регулярно использует против Украины. Именно на этих мощностях собирают специальный навигационный лидер «Отблеск» и автомат автоматики полета.

«Лидер помогает ракете определять свое положение при угнетении спутниковой навигации, и альтернативных поставщиков этих узлов у России нет», — объясняют аналитики.

Требования военного командования РФ

В марте 2025 года командование Воздушно-космических сил России выдвинуло жесткое требование резкого увеличения поставок продукции завода. Руководству предприятия дали всего 72 часа для подтверждения способности производить больше электронных компонентов для дальнобойной ракеты Р-37М.

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"Военные требовали с 2026 года ежегодно поставлять по 500 комплектов электронных узлов и 1000 корпусов", - отмечается в полученных документах.

Также предприятие связывается с производством лазерных головок самонаведения для управляемых авиабомб КАБ-250Л и ракет малой дальности. Поражение столь важного оптико-механического узла способно серьезно усложнить темпы выпуска ключевых российских боеприпасов.

«Орешник» и российский ракетный арсенал — последние новости

В сентябре стало известно, что Россия разместила в Беларуси 101-ю ракетную бригаду, оснащенную комплексами «Орешник». По данным украинской разведки, на территории Беларуси зафиксировали присутствие подразделений, вооруженных этими баллистическими ракетами .

В конце августа в России снова раздались угрозы применить «Орешник» против европейских стран. В частности, представитель Госдумы Алексей Журавлев заявил о возможности удара по европейскому предприятию, где производят беспилотники .

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Россия в то же время продолжает развивать производственные мощности для своего дальнобойного оружия. В сентябре при атаке по Таганрогу было поражено авиастроительное предприятие имени Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным Генштаба, в результате удара на территории предприятия возник пожар .

На этом фоне поражение Азовского оптико-механического завода может иметь значение для российского ракетного производства, поскольку по данным расследователей предприятие было привлечено к изготовлению компонентов сразу для нескольких ракетных программ РФ.

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