Секретное место и круглосуточный ремонт: как скрытая польская ремонтная мастерская латает украинское оружие — WSJ

Польша начала масштабную ремонтную операцию по возвращению на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.

В разветвленном фабричном комплексе, окруженном заброшенными зданиями, сотни техников круглосуточно работают над одной из самых больших задач украинской войны: ремонтируют артиллерию и тяжелую бронетехнику и возвращают ее на линию фронта.

Об этом пишет WSJ.

Механики гудят вокруг мастерской размером с футбольное поле, в котором расположены три пушки AHS Krab, а воздух насыщен запахом металлической пыли и автомобильной смазки. У двух "крабов, которые выглядят как танки, но представляют собой самоходные 155-мм гаубицы, отсутствуют части гусениц, они пронизаны шаровыми дырами и искривленным металлом.

Еще один «Краб» сверкает чистотой, готовый к переправке обратно в Украину по маршруту, по которому состоялась самая большая передача оружия в Европу со времен Второй мировой войны. На ремонт каждого оружия может понадобиться до двух месяцев специалистами, которые должны пройти ряд проверок безопасности, прежде чем они будут допущены на завод в месте, которое The Wall Street Journal согласился не разглашать.

Кроме ремонтных работ в Польше, механики постоянно общаются с техниками в Украине, многие из которых были гражданскими до войны, обучая их через зашифрованные приложения, как ремонтировать все, от танков до ракет.

Техническое обслуживание и ремонт боеприпасов является главным вызовом в войне, которая разгорается самыми быстрыми темпами с тех пор, как нацистская Германия столкнулась с советской Россией на той же территории почти 80 лет назад.

Масштаб польской операции по вооружению, о которой ранее не сообщалось, подчеркивает сложность задачи по обслуживанию, которая вскоре станет гораздо больше.

Ранее администрация американского президента США Джо Байдена объявила о планах отправить в Украину 31 танк M1 Abrams, присоединившись к европейским союзникам, которые пришлют до 100 танков Leopard 2 немецкого производства.

Польские официальные лица говорят, что они ожидают, что танки Abrams будут ремонтироваться в Польше в городе Познань на западе страны, что сделает бывшее советское государство-сателлит передовой частью проходящей в Чехию, Румынию и Болгарию операции по техническому обслуживанию. Польша, вероятно, также будет играть решающую роль в ремонте и обслуживании «Леопардов» из-за глубокого опыта ее оружейной промышленности с танком.

«Можно с уверенностью предположить, что Польша является лидером, когда дело доходит до обслуживания оборудования, используемого украинцами на поле боя», — сказал Томаш Смура, эксперт по военным технологиям из Фонда Казимира Пуласского, независимого аналитического центра в Варшаве.

Проблема сохранности украинских боеприпасов, в том числе танков, возникает в тот момент, когда и Украина, и Россия планируют наступление. До этого Украина в основном использовала такие танки, как советские Т-72, в том числе те, которые были переданы бывшими советскими государствами-сателлитами, включая Польшу.

Год напряженных боев нанес большой урон танкам и артиллерийским установкам, стволы пушек которых были деформированы огнем. Чтобы сохранить работоспособность, техника нуждается не только в ремонте, но и запчастях, а также боеприпасах советского калибра, которых Запад не производит в значительном количестве.

Между тем, мастерскую с помощью Украины контролируют вооруженные офицеры из Агентства внутренней безопасности, которым поручено разведывать потенциальные диверсионные операции.

Каждый из около 400 работников монтажа и производства — и любой посетитель помещения — должен быть гражданином Польши. Процесс проверки новых сотрудников, независимо от ранга, может занять несколько месяцев.

На фабричном цехе техники работают в три смены круглые сутки и постоянно контактируют с украинцами на поле боя. Они делятся информацией о наилучших методах ремонта через зашифрованные сообщения и HelpDesk, которая помогает им устранить проблемы.

Польские механики рассказали, что однажды с помощью чата научили ставшего военным украинского почтальона ремонтировать ракету.

Также механики иногда находят внутри вещи солдат: зубную щетку, недоеденные закуски или семейные фотографии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский признателен западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику.

Но украинский лидер подчеркнул решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

Читайте также:

Она сказала "да": Германия передаст Украине танки "Leopard 2"