Офицеры сербской жандармерии демонстрируют акустическое устройство дальнего радиуса действия (LRAD) / © Associated Press

Сербская разведка совместно с ФСБ России проводила тайные испытания мощных звуковых пушек на собаках. Правительственные документы свидетельствуют: администрация Александара Вучича пыталась скрыть использование акустического оружия против демонстрантов в Белграде.

Об этом пишет Politico.

В правительственных материалах отмечается, что власти Сербии во главе с президентом Вучичем организовали эксперименты с мощными акустическими установками — известными как звуковые пушки — примерно через две недели после антиправительственного митинга в Белграде. Тогда протест был сорван воздействием, которое участники описывали как парализующий звуковой удар.

Факт совместного тестирования звукового оружия на животных свидетельствует о тесном взаимодействии в сфере безопасности между Россией — самым агрессивным оппонентом Европейского Союза — и Сербией, страной-кандидатом на вступление в ЕС, чей евроинтеграционный путь фактически заблокирован, а власть переживает серьезный политический кризис.

Что известно об акустических системах LRAD?

Акустические системы Long-Range Acoustic Devices (LRAD) официально предназначены для связи на больших расстояниях. В то же время их использование вблизи людей может приводить к повреждению слуха, а также вызывать головную боль, головокружение и тошноту. Сербские власти настаивают, что против участников протестов такие средства не применялись.

В последние годы Сербия переживает самые масштабные протесты за несколько десятилетий. В течение более года десятки тысяч, а иногда и сотни тысяч граждан регулярно выходят на улицы разных городов, выражая все более сильное недовольство действиями правительства.

Применение звуковых пушек на протестах в Сербии

15 марта 2025 года, во время одной из крупнейших акций протеста, по главной улице Белграда внезапно прокатился резкий, пронзительный звук. Люди инстинктивно начали пригибаться и искать укрытие.

На видеозаписях из разных точек видно, как волна тревоги проходит через плотную толпу, после чего участники акции в панике разбегаются. Протестующие, обратившиеся в больницы, сообщали о тошноте, рвоте, головной боли и головокружении. Звук они сравнивали с «грохотом группы мотоциклистов» или приближающегося «локомотива».

Сначала Вучич категорически отверг обвинения в применении звуковой пушки, но впоследствии заявил, что «в течение 48 часов будет проведено полное расследование, и все ответственные за такие наглые выдумки и ложь понесут ответственность перед законом».

Министр внутренних дел Ивица Дачич также отрицал любые нарушения, подчеркнув, что Сербия «не применяла никаких незаконных средств, в частности так называемые звуковые пушки».

Через месяц после событий сербская спецслужба BIA обнародовала отчет, подготовленный по заказу в ФСБ России. В документе утверждалось, что акустические устройства высокой мощности «не использовались во время протестов», а также что не было массового «психологического, морального или физического воздействия на людей».

Министерство внутренних дел Сербии проигнорировало запрос журналистов о комментариях.

Испытания акустического оружия на животных

Согласно документам, с которыми ознакомилось Politico и которые были подготовлены BIA совместно с одним из министерств, эксперименты на животных стали частью расследования после протестов. Их целью было проверить, могли ли симптомы, на которые жаловались демонстранты, быть следствием воздействия звуковых пушек, наличие которых в распоряжении полиции сербские чиновники ранее признавали.

Примерно через две недели после акций протеста сербские и российские специалисты по разведке собрали группу собак на испытательной площадке BIA для оценки «влияния излучателей на биологические объекты». Именно собак выбрали для тестирования из-за «их высокой чувствительности к акустическим воздействиям».

Животных подвергали воздействию двух моделей LRAD — LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL производства американской компании Genasys — на расстояниях «200, 150, 100, 50 и 25 метров», указано в документах.

Из технических характеристик следует, что эти устройства способны создавать звук мощностью до 150 децибел — уровень, сопоставимый с шумом реактивного двигателя во время взлета.

В то же время документы указывают на вероятные нарушения процедуры, поскольку испытания могли проводиться без обязательных разрешений на эксперименты с животными.

«Министерство сельского хозяйства, лесного и водного хозяйства… не располагает информацией о том, проводились ли тесты воздействия LRAD 100H и LRAD 450XL, а также других устройств на собак. Это министерство никогда не получало запросов на предоставление разрешения на проведение экспериментов на животных, соответственно никакого решения об их одобрении не принималось», — отмечается в материалах.

Правозащитный адвокат из Сербии Данило Чурчич заявил, что собаки были «подвергнуты либо экспериментам, либо жестокому обращению» согласно сербскому Закону о защите животных. Он отметил, что законодательство страны обязывает заранее регистрировать эксперименты на животных и согласовывать их с соответствующими органами, включая этическую комиссию, а также прямо запрещает использование животных для «испытания оружия и военной техники».

Оппозиционный политик Радомир Лазович назвал эти тесты «частью кампании Александра Вучича по сокрытию применения звуковых пушек против собственного народа во время мартовских протестов».

«Тысячи людей в прошлом году ощутили на собственной шкуре массовое воздействие этого звукового оружия», — заявил он.

В то же время в отчете ФСБ по экспериментам на собаках утверждается: «Во время передачи основных и тестовых сигналов биологические объекты (собаки) не испытывали дискомфорта (изменений в поведении) на исследуемом расстоянии. Через три дня после тестов собак проверили, и никаких изменений в их состоянии не обнаружили».

Что известно о протестах в Сербии?

Напомним, в марте 2025 года Белград охватила беспрецедентная по масштабам акция протеста против Вучича, которая стала крупнейшей со времен падения Слободана Милошевича. Сотни тысяч граждан и колонны тракторов заблокировали центр столицы, требуя преодоления коррупции и справедливого расследования трагедии на вокзале в Нови-Сад, где погибли 15 человек. Несмотря на заявления активистов о мирном характере акции, правительственные здания были окружены спецназом, а сам Вучич угрожал протестующим тюрьмой.

В августе того же года граждане Сербии снова протестовали: были жесткие столкновения гражданских с силовиками в Белграде, Нови-Сад, Валево и других городах. Демонстранты атаковали офисы правящей партии SNS, а полиция применяла слезоточивый газ, бронетехнику и задерживала десятки активистов. Вучич назвал протестующих «террористами» и «хулиганами», в то же время оппозиция требовала его отставки, досрочных выборов и справедливого расследования коррупции, которая привела к трагическому обвалу на вокзале в Нови-Сад.