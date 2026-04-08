Секретное соглашение Орбана с Путиным: Politico обнародовало план сближения Венгрии и России

Путин и Орбан / © Associated Press

Пока Европа пытается изолировать страну-агрессора, Виктор Орбан продолжает тайно строить «мост» к востоку. Авторитетное издание получило доступ к документам российского правительства, подтверждающим масштабную экономическую и политическую интеграцию Будапешта и Москвы.

Об этом пишет POLITICO.

Согласно документам, в декабре 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали детальный план сотрудничества. Ранее не публиковавшийся текст охватывает сферы от ядерного топлива до циркового искусства.

Документы указывают на то, что Будапешт согласился изменить «негативную тенденцию» в торговле, возникшей из-за санкций ЕС. Кроме нефти и газа, соглашение предусматривает:

привлечение русских преподавателей для усиления изучения русского языка в Венгрии;

общие проекты в сферах водородной энергетики и строительства;

программы обмена для аспирантов и спортсменов;

сотрудничество в области культуры, несмотря на обвинения РФ в использовании таких мер по пропаганде войны.

На вопрос содержания этих документов Петер Сийярто ответил в привычной для Будапешта манере, раскритиковав западные медиа.

«Двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами, а не каким-либо давлением с целью заставить страну отвечать крайне пристрастным либеральным СМИ. Продолжайте свою предвзятую работу.» — заявил Сийярто.

В то же время, главный соперник Орбана на предстоящих выборах Петер Мадяр назвал эти связи «ахиллесовой пятой» действующего премьера. Он прямо обвинил правительство в измене.

«Правительство оказывает откровенное предательство из-за своих связей с Москвой», — подчеркнул лидер оппозиционной партии «Тиса».

Выборы под тенью Кремля

Нынешняя избирательная кампания в Венгрии стала самым сложным испытанием для Орбана за последние 16 лет. Его партия «Фидес» впервые за долгое время отстает от оппозиции в опросах. Сам Орбан пытается представить свою дружбу с Путиным как залог энергетической безопасности и мира, обвиняя оппонентов в желании втянуть страну в войну.

Особый резонанс добавляют недавние слова Орбана о роли Венгрии в отношениях с РФ. В разговоре с Владимиром Путиным в октябре 2025 года он якобы заявил, что будет предлагать помощь любым возможным способом. По данным Bloomberg, премьер даже сравнил Венгрию с мышью для московского льва.

Как отреагировали в Венгрии

Напомним, в Венгрии разразился скандал после публикации стенограммы разговора премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что обнародование записей в преддверии парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела страны и обвинил в этом иностранные спецслужбы. По его словам, у венгерской стороны нет таких стенограмм и не знает, как они попали в прессу.

Сиярто также объяснил, что разговор Орбана с Путиным состоялся после инициативы Дональда Трампа по поводу возможного мирного саммита в Будапеште. Он подчеркнул, что высказывания венгерского премьера были аллегорией и касались готовности Венгрии содействовать мирному процессу.

Заявления Орбана — последние новости

Орбан выступил с заявлениями, в которых призвал Европейский Союз отказаться от санкций против России и возобновить закупку российских энергоносителей.

В видеообращении он заявил о «критической ситуации» в Европе и предупредил о возможном энергетическом кризисе, дефиците топлива и росте цен. По его словам, единственным выходом является скорейшее пополнение запасов нефти и газа.

Орбан также призвал Брюссель отменить ограничения по российской энергетике и потребовал от Украины возобновить работу нефтепровода «Дружба», назвав отказ от российских энергоносителей «дорогой и недоступной для семей».