Секретное военное радио РФ посылает странные сигналы: такое было в феврале 2022-го

Фото: Meduza

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Российское военное радио проявляет подозрительную активность, как это было перед вторжением в Украину в 2022 году

Об этом передает немецкое издание Bild.

Станция «УВБ-76», также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня» — коротковолновая радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц. Считается, что она принадлежит российским военным еще с советских времен. И ее сообщения точно не предназначены для гражданских.

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На этой частоте обычно слышен только монотонный гул. Но время от времени «УВБ-76» передает и голосовые сигналы, такие как имена или последовательности цифр, озадачивающих аналитиков и радиолюбителей. Никто точно не знает, о чем идет речь в этих сигналах. Это также является причиной того, что годами ходят разные слухи о функционировании радиостанции.

Вокруг работы «Жужжалки» уже много лет ходят разные слухи: о том, что это шпионская радиостанция; или система, которая автоматически запускает контрнаступление в случае ядерного удара, если политическое руководство больше не может это сделать. Также есть предположение, что это просто старый армейский передатчик, время от времени проверяемый на боеспособность.

В издании напоминают, что по данным российской пропагандистской газеты «Комсомольская правда», в январе и феврале 2022 года, непосредственно перед вторжением России в Украину, канал транслировал непрерывные новости, в частности слово «неудержимый».

На днях наблюдатели снова зафиксировали передачу более двух десятков закодированных сообщений — больше, чем когда-либо в течение 24 часов. В тот день Дональд Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В последнем из сообщений отображалась последовательность четырех слов: Нептун, Тимьян, Лисья мантия и Нутаба.

Некоторые шифровальщики видят в них скрытые подсказки к вероятному весеннему наступлению России. Другие эксперты более спокойны и считают, что, даже если это необычно, по последовательности сроков, скорее всего, ничего не стоит.

Аналитики из Канады объясняют, что канал много говорит о том, как Россия хочет, чтобы ее воспринимали внешне: сложной для понимания, не до конца изученной, возможно опасной, а возможно, и нет. Это делает «Жужжалку» одним из самых «успешных, все еще активных реликтов инфраструктуры времен холодной войны».

«Не потому, что она говорит. А потому, что мы никогда не перестали слушать», — отмечают аналитики.

Ранее эксперт Defense Express предупредил, что Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения.