Секретные данные ЕС под угрозой: пророссийская партия AfD может "сливать" информацию Кремлю
Европейские дипломаты все чаще проводят встречи в узких форматах из-за страха перед утечками со стороны Германии и Венгрии. Чувствительная информация о Балтии и оружии для ВСУ оказалась под угрозой.
У немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) есть доступ к тысячам секретных документов Евросоюза, что вызывает волнения среди европейских дипломатов. Существуют обоснованные подозрения, что конфиденциальные данные, в частности о помощи Украине, могли и могут попасть в Кремль.
Об этом говорится в статье Politico.
Предоставление доступа к конфиденциальным материалам ЕС для пророссийской партии AfD вызывает серьезные опасения относительно возможной утечки чувствительной информации в Москву. Об этом заявили трое дипломатов ЕС и четверо немецких парламентариев.
Доступ AfD к секретным документам ЕС — подробности
У депутатов Бундестага, включая представителей ультраправой AfD, есть доступ к базе данных с тысячами документов Евросоюза. Среди них — закрытые записи встреч послов, где обсуждаются позиции стран по ключевым геополитическим вопросам, в частности финансирование Украины за счет замороженных российских активов.
«Проблема в том, что у нас есть партия — AfD, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», — заявил депутат от «Зеленых» Антон Гофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам ЕС.
Такие подозрения уже влияют на характер проведения переговоров: дипломаты все чаще учитывают риск утечки данных.
СМИ сообщали, что Будапешт подозревали в передаче Москве информации о закрытых обсуждениях лидеров ЕС, однако венгерский министр иностранных дел назвал эти обвинения «фейковыми новостями».
Как в ЕС пытаются предотвратить утечки информации?
Как отметил представитель одного из правительств ЕС, из-за опасений утечек «не слишком лояльными» странами государства Евросоюза уже чаще проводят встречи в узком формате.
«Мы принимаем все возможные меры в Брюсселе, чтобы защитить чувствительные встречи и информацию», — подчеркнул один из высокопоставленных дипломатов.
В то же время он отметил, что доступ депутатов AfD к таким материалам «оставляет гигантскую дыру в нашей системе безопасности — в форме Путина».
«Мы все осторожно относимся к обмену чувствительной информацией в формате 27 стран ЕС», — подчеркнул другой дипломат.
По его словам, «то ли из-за Орбана, то ли из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией так свободно, как это было бы в узком кругу доверенных лиц. Это фактор Венгрии и фактор AfD».
Он также добавил, что «ни один посол не может гарантировать, что любая чувствительная информация, озвученная в Coreper [формат встреч послов ЕС], не попадет сразу к россиянам или Китаю».
По словам дипломатов, с которыми общалось издание, эти опасения преимущественно не обсуждаются официально — «скорее кулуарно». В то же время подобные темы регулярно поднимаются во время неформальных разговоров, особенно среди стран Северо-Западной Европы.
В самой AfD отрицают любые утечки информации в Россию или Китай.
«Мы не комментируем безосновательные обвинения», — заявил представитель парламентской фракции партии.
Немецкая система с риском утечек информации
В отличие от многих других парламентов, в Германии все депутаты Бундестага и их помощники имеют доступ к базе EuDoX. Она содержит тысячи документов ЕС — от материалов министерских саммитов до итогов закрытых встреч дипломатов. Такая система была создана как предохранитель против чрезмерной концентрации власти исполнительной ветви — с учетом исторического опыта Германии.
Ежегодно в базу добавляют около 25 тыс. документов, которые передает правительство через специальное подразделение Бундестага. У все них есть статус «ограниченного доступа», что является самым низким уровнем секретности.
«В принципе, этот доступ является абсолютно правильным и необходимым для выполнения нашей функции… контроля за федеральным правительством, и поскольку значительная часть процессов происходит на уровне ЕС, это, как я уже говорил, необходимо», — отметил Гофрайтер.
Эксперты в то де время отмечают, что большое количество пользователей системы создает риски утечек.
«Учитывая то, что EuDoX является довольно открытой платформой с 5 тысячами пользователей, там нет ничего слишком чувствительного. Федеральное правительство прекрасно знает, что именно оно туда загружает», — пояснил профессор права Свободного университета Берлина Свен Гьольшайдт.
Доступ AfD к базе с документами ЕС — угроза для безопасности
Несмотря на это, семеро немецких депутатов и их помощников, которые работают с этой базой, считают доступ AfD угрозой для безопасности.
«Очевидная близость AfD к Путину, контакты многочисленных депутатов с российским посольством, их поездки в Москву, распространение российских пропагандистских нарративов и намеренные попытки получить чувствительную информацию через парламентские запросы вызывают бессонные ночи у всех, кто серьезно озабочен безопасностью страны», — заявил депутат-консерватор Роланд Тайс.
Политики центристских сил также обращают внимание, что представители AfD обнародуют данные, которые могут быть интересными для российских спецслужб — в частности относительно систем противодействия дронам, поставок западного оружия в Украину и сведений о российских диверсионных и гибридных операциях в Балтийском регионе.
В конце прошлого года партию уже обвиняли в использовании парламентских запросов для сбора информации в интересах Кремля, однако в AfD эти обвинения отвергли. В начале 2025 года бывшего помощника евродепутата Максимилиана Кра признали виновным в шпионаже в пользу Китая.
«В целом мы с большой тревогой относимся к тому, как AfD работает с чувствительной информацией», — заявил депутат от СДПГ Йоханнес Шрапс, подчеркнув, что эти опасения «вытекают из более широкой тенденции».
Он добавил, что в прошлом году администрация Бундестага уже приняла определенные меры для усиления безопасности — в частности ограничила доступ части сотрудников AfD к зданиям парламента и его ІТ-систем.
