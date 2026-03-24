Секретные данные ЕС под угрозой: пророссийская партия AfD может "сливать" информацию Кремлю

Предвыборный плакат немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) / © Associated Press

У немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) есть доступ к тысячам секретных документов Евросоюза, что вызывает волнения среди европейских дипломатов. Существуют обоснованные подозрения, что конфиденциальные данные, в частности о помощи Украине, могли и могут попасть в Кремль.

Об этом говорится в статье Politico.

Предоставление доступа к конфиденциальным материалам ЕС для пророссийской партии AfD вызывает серьезные опасения относительно возможной утечки чувствительной информации в Москву. Об этом заявили трое дипломатов ЕС и четверо немецких парламентариев.

Доступ AfD к секретным документам ЕС — подробности

У депутатов Бундестага, включая представителей ультраправой AfD, есть доступ к базе данных с тысячами документов Евросоюза. Среди них — закрытые записи встреч послов, где обсуждаются позиции стран по ключевым геополитическим вопросам, в частности финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

«Проблема в том, что у нас есть партия — AfD, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», — заявил депутат от «Зеленых» Антон Гофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам ЕС.

Такие подозрения уже влияют на характер проведения переговоров: дипломаты все чаще учитывают риск утечки данных.

СМИ сообщали, что Будапешт подозревали в передаче Москве информации о закрытых обсуждениях лидеров ЕС, однако венгерский министр иностранных дел назвал эти обвинения «фейковыми новостями».

Как в ЕС пытаются предотвратить утечки информации?

Как отметил представитель одного из правительств ЕС, из-за опасений утечек «не слишком лояльными» странами государства Евросоюза уже чаще проводят встречи в узком формате.

«Мы принимаем все возможные меры в Брюсселе, чтобы защитить чувствительные встречи и информацию», — подчеркнул один из высокопоставленных дипломатов.

В то же время он отметил, что доступ депутатов AfD к таким материалам «оставляет гигантскую дыру в нашей системе безопасности — в форме Путина».

«Мы все осторожно относимся к обмену чувствительной информацией в формате 27 стран ЕС», — подчеркнул другой дипломат.

По его словам, «то ли из-за Орбана, то ли из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией так свободно, как это было бы в узком кругу доверенных лиц. Это фактор Венгрии и фактор AfD».

Он также добавил, что «ни один посол не может гарантировать, что любая чувствительная информация, озвученная в Coreper [формат встреч послов ЕС], не попадет сразу к россиянам или Китаю».

По словам дипломатов, с которыми общалось издание, эти опасения преимущественно не обсуждаются официально — «скорее кулуарно». В то же время подобные темы регулярно поднимаются во время неформальных разговоров, особенно среди стран Северо-Западной Европы.

В самой AfD отрицают любые утечки информации в Россию или Китай.

«Мы не комментируем безосновательные обвинения», — заявил представитель парламентской фракции партии.

Немецкая система с риском утечек информации

В отличие от многих других парламентов, в Германии все депутаты Бундестага и их помощники имеют доступ к базе EuDoX. Она содержит тысячи документов ЕС — от материалов министерских саммитов до итогов закрытых встреч дипломатов. Такая система была создана как предохранитель против чрезмерной концентрации власти исполнительной ветви — с учетом исторического опыта Германии.

Ежегодно в базу добавляют около 25 тыс. документов, которые передает правительство через специальное подразделение Бундестага. У все них есть статус «ограниченного доступа», что является самым низким уровнем секретности.

«В принципе, этот доступ является абсолютно правильным и необходимым для выполнения нашей функции… контроля за федеральным правительством, и поскольку значительная часть процессов происходит на уровне ЕС, это, как я уже говорил, необходимо», — отметил Гофрайтер.

Эксперты в то де время отмечают, что большое количество пользователей системы создает риски утечек.

«Учитывая то, что EuDoX является довольно открытой платформой с 5 тысячами пользователей, там нет ничего слишком чувствительного. Федеральное правительство прекрасно знает, что именно оно туда загружает», — пояснил профессор права Свободного университета Берлина Свен Гьольшайдт.

Доступ AfD к базе с документами ЕС — угроза для безопасности

Несмотря на это, семеро немецких депутатов и их помощников, которые работают с этой базой, считают доступ AfD угрозой для безопасности.

«Очевидная близость AfD к Путину, контакты многочисленных депутатов с российским посольством, их поездки в Москву, распространение российских пропагандистских нарративов и намеренные попытки получить чувствительную информацию через парламентские запросы вызывают бессонные ночи у всех, кто серьезно озабочен безопасностью страны», — заявил депутат-консерватор Роланд Тайс.

Политики центристских сил также обращают внимание, что представители AfD обнародуют данные, которые могут быть интересными для российских спецслужб — в частности относительно систем противодействия дронам, поставок западного оружия в Украину и сведений о российских диверсионных и гибридных операциях в Балтийском регионе.

В конце прошлого года партию уже обвиняли в использовании парламентских запросов для сбора информации в интересах Кремля, однако в AfD эти обвинения отвергли. В начале 2025 года бывшего помощника евродепутата Максимилиана Кра признали виновным в шпионаже в пользу Китая.

«В целом мы с большой тревогой относимся к тому, как AfD работает с чувствительной информацией», — заявил депутат от СДПГ Йоханнес Шрапс, подчеркнув, что эти опасения «вытекают из более широкой тенденции».

Он добавил, что в прошлом году администрация Бундестага уже приняла определенные меры для усиления безопасности — в частности ограничила доступ части сотрудников AfD к зданиям парламента и его ІТ-систем.

Россия атакует Европу — последние новости

Кремль начал новую фазу гибридной войны против НАТО, превратив Беларусь в главный полигон для дестабилизации Европы. Польские пограничники в 2025 году обнаружили по меньшей мере четыре профессионально оборудованных подземных тоннеля длиной до 60 м, через которые переправляют группы нелегалов. К их проектированию, вероятно, привлекали специалистов с Ближнего Востока, чтобы обойти 200-километровый польский барьер.

Кроме «туннельной схемы», Россия использует воздушные шары с контрабандой и дроны для разведки систем ПВО в Польше, Литве и даже Германии (база Иммельманн). Аналитики ISW классифицируют это как операцию «Фаза Ноль» — подготовку к прямому столкновению с Альянсом. Ситуацию усугубляют агрессивные учения «Запад-2025», где отрабатывали сценарий нападения на Польшу.

По мнению экс-посла Украины в США Валерия Чалого, Россия атакует НАТО раньше, чем ожидалось, поскольку враг выберет момент не собственной готовности, а неподготовленности европейцев. Дипломат отметил, что прогнозы о 2 — 3 годах неактуальны — вторжение может произойти гораздо быстрее. Единственный способ остановить распространение войны — немедленное усиление военной помощи Украине.