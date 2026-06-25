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Секретные данные под угрозой: спецслужбы РФ атаковали мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США
Спецслужбы пытались получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера.
Российские спецслужбы пытались «взломать» мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США, чтобы получить чувствительную информацию. Их разоблачили киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Под хакерской атакой — чиновники, политики и военные
Речь идет о систематических кибератаках на мессенджеры:
должностных лиц,
военнослужащих,
политиков
и активистов из Украины, Европы и США.
Спецслужбы пытались получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.
По данным СБУ, для подобных кибератак российские хакеры используют разные инструменты и методы.
«Для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего использует рассылку СМС от имени команд поддержки. Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду физического и эмоционального состояния», — говорится в сообщении.
Российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностные лица или публичные лица, но и личные аккаунты украинцев.
Как действуют российские спецслужбы на территории Европы
Страны ЕС будут помогать Украине отражать масштабные кибератаки. Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности. Это позволит оперативно привлекать ведущих европейских экспертов для защиты государственных систем и критической инфраструктуры от масштабных кибератак России. В Министерстве цифровой трансформации это называют важным шагом по укреплению цифровой безопасности страны.
Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что российские спецслужбы массово собирают данные граждан Молдовы для гибридной войны и мошенничества.