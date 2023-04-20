Секретные документы Пентагона: Китай проигнорировал запрос "вагнеровцев" об оружии

Представители "вагнеровцев" просили в начале 2023 года у Китая "боеприпасы и оборудование".

Пекин не отвечает по просьбе представителей террористической частной военной кампании "Вагнера" о передаче оружия на фоне войны в Украине.

Об этом говорится в секретных документах Пентагона, передает издание Financial Times.

В сообщении отмечается, что в слитых документах было указано о просьбе "вагнеровцев" в Китай помочь с оружием. В частности, указывается, что представители "вагнеровцев" просили в начале 2023 года у Китая "боеприпасы и оборудование".

Журналисты издания утверждают, что такой запрос от "вагнеровцев" свидетельствует о том, что их лидер Евгений Пригожин уверен, что Пекин начнет оказывать военную помощь Москве.

По этому запросу Китай не отправил ни одного оружия "вагнеровцам" даже для испытания и не проводил никаких переговоров по поставкам оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец российской террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин понимает, что российскую армию ждет поражение в войне и пытается выставить Генштаб вооруженных сил РФ "изменниками России".

Кроме того, мы ранее информировали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цель спецоперации была достигнута".

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