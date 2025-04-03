ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
668
Время на прочтение
1 мин

Секретные российские военные спутники вывели на орбиту загадочный объект

Большинство аппаратов из серии «Космос» засекречены и традиционно используются для военных или экспериментальных целей.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Секретные российские военные спутники вывели на орбиту загадочный объект

Ракета "Ангара 1.2" выводит на орбиту спутник "Космос 2560", вероятно, ЭМКА-3 с космодрома Плесецк на севере России 15 октября 2022 года. / © Скриншот

Три секретных российских спутника, запущенных в начале февраля, вывели на орбиту загадочный объект, что вызвало повышенный интерес среди экспертов по космической безопасности.

Об этом пишет Space.com.

Спутники с обозначением Космос 2581, 2582 и 2583 стартовали 2 февраля с космодрома Плесецк на борту ракеты Союз-2.1 и с тех пор находятся на околополярной орбите на высоте примерно 585 километров. Назначение спутников официально не объявлено, однако специалисты зафиксировали необычную активность аппаратов, в частности, маневры в непосредственной близости к другим объектам.

Астрофизик и специалист по мониторингу орбиты Джонатан Макдауэлл сообщил, что в марте спутники могли совершать операции по сближению. 18 марта Космические силы США зафиксировали появление нового объекта на орбите, предположительно выпущенного спутником “Космос 2581”.

Россия не предоставила никакой официальной информации о характере или целях миссии. Большинство аппаратов из серии “Космос” засекречены и традиционно используются для военных или экспериментальных целей — от тестирования технологий стыковки до инспекции спутников или элементов разведки.

Выпущенный объект может иметь разное предназначение: быть частью военного эксперимента, демонстрацией новой технологии или даже результатом фрагментации. Хотя последнее маловероятно, поскольку обычно сопровождается появлением многочисленных обломков.

Формат спутникового трио редок, но уже применялся другими государствами — в частности США (Naval Ocean Surveillance System) и Китаем (Yaogan) — преимущественно для электронной разведки.

Пока дальнейшие действия российских спутников и природа нового объекта остаются неизвестными.

Дата публикации
Количество просмотров
668
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie