Секретные российские военные спутники вывели на орбиту загадочный объект

Ракета "Ангара 1.2" выводит на орбиту спутник "Космос 2560", вероятно, ЭМКА-3 с космодрома Плесецк на севере России 15 октября 2022 года. / © Скриншот

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Три секретных российских спутника, запущенных в начале февраля, вывели на орбиту загадочный объект, что вызвало повышенный интерес среди экспертов по космической безопасности.

Об этом пишет Space.com.

Спутники с обозначением Космос 2581, 2582 и 2583 стартовали 2 февраля с космодрома Плесецк на борту ракеты Союз-2.1 и с тех пор находятся на околополярной орбите на высоте примерно 585 километров. Назначение спутников официально не объявлено, однако специалисты зафиксировали необычную активность аппаратов, в частности, маневры в непосредственной близости к другим объектам.

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Астрофизик и специалист по мониторингу орбиты Джонатан Макдауэлл сообщил, что в марте спутники могли совершать операции по сближению. 18 марта Космические силы США зафиксировали появление нового объекта на орбите, предположительно выпущенного спутником “Космос 2581”.

Россия не предоставила никакой официальной информации о характере или целях миссии. Большинство аппаратов из серии “Космос” засекречены и традиционно используются для военных или экспериментальных целей — от тестирования технологий стыковки до инспекции спутников или элементов разведки.

Выпущенный объект может иметь разное предназначение: быть частью военного эксперимента, демонстрацией новой технологии или даже результатом фрагментации. Хотя последнее маловероятно, поскольку обычно сопровождается появлением многочисленных обломков.

Формат спутникового трио редок, но уже применялся другими государствами — в частности США (Naval Ocean Surveillance System) и Китаем (Yaogan) — преимущественно для электронной разведки.

Пока дальнейшие действия российских спутников и природа нового объекта остаются неизвестными.