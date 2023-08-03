Секретные указы Путина: о чем идет речь в неопубликованных документах хозяина Кремля

Обычно в РФ не публикуют указы президента о присвоении государственных наград посмертно.

В июле 2023 года президент государства-агрессорки Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов. Это может свидетельствовать о большом количестве окупантов, погибших во время контрнаступления ВСУ, которым присвоены государственные награды посмертно.

По подсчетам "Медиазоны", 62% документов, которые завизировал хозяин Кремля, не были опубликованы.

Издание отметило, что все указы российского президента пронумерованы по порядку с начала года. Отсутствие следующего номера среди опубликованных документов свидетельствует о его тайном характере.

Сразу 12 секретных указов было подписано в период между 27 и 31 июля – это максимальное количество пропущенных номеров указов подряд с начала полномасштабной войны.

Такого количества секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля неопубликованных документов была несколько выше – 64% в январе 1999 года.

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В целом, за первые семь месяцев 2023 года доля непубличных документов составляет 48% от общего количества.

Как отметила "Медиазона", секретные указы часто касаются награждения участников боевых действий посмертно. В начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин издал очередной бред о контрнаступлении ВСУ. Он придумал фейк, что его террористическая армия за ночь "уничтожила" более 900 единиц бронетехники ВСУ.

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