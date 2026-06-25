Секретный китайский космолет вывел на орбиту неизвестный аппарат: что предполагают эксперты

Спутник. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Китайский многоразовый космический самолет Shenlong, одна из самых засекреченных программ Пекина, вывел на околоземную орбиту неизвестный объект, который, по мнению экспертов, может оказаться миниатюрным разведывательным спутником.

Об этом сообщает Daily Mailсо ссылкой на американскую компанию по космическому мониторингу LeoLabs.

По данным компании, новый объект был обнаружен 22 июня в 02:30 UTC с помощью радиолокационной станции в Новой Зеландии.

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«После дополнительных наблюдений через нашу глобальную сеть мы с высокой степенью вероятности установили, что этот объект был выпущен с китайского космического самолета. Такая активность соответствует развертыванию микроспутников в ходе предыдущих миссий», — отметили в LeoLabs.

Эксперты не исключают появления шпионского спутника

Профессор Центра космических исследований Даремского университета Джонатан Макдауэлл заявил, что функции нового объекта остаются неизвестными, хотя он уже внесен в каталог Космических сил США.

«Пока что трудно сказать наверняка. Это может быть обычный кубсат (то есть кубический мини-спутник, который часто используется для исследований), но это также может быть очень маленький разведывательный спутник», — сказал учёный в комментарии Daily Mail.

По его словам, более показательным станет то, будет ли Shenlong в будущем пытаться повторно захватить выпущенный объект с помощью роботизированных систем.

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Одна из самых засекреченных программ Китая

Многоразовый экспериментальный аппарат Shenlong стартовал 6 февраля с космодрома Цзюцюань на ракете «Long March 2F». Китайские власти, как обычно, не раскрывают подробностей миссии, равно как и истинного назначения космического самолёта.

Аналитики считают, что по своей концепции он напоминает американский X-37B, который используется для секретных экспериментов на орбите. При этом официальные фотографии китайского аппарата до сих пор не опубликованы.

Опасения по поводу милитаризации космоса

Особое внимание экспертов привлекают так называемые маневры сближения и маневрирования на малом расстоянии, которые Shenlong уже демонстрировал в ходе предыдущих миссий.

Такие технологии могут использоваться как для обслуживания спутников, так и для их перехвата или вывода из строя. Именно поэтому специалисты не исключают, что Китай, США и Россия активно развивают возможности для потенциального противостояния в космосе.

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Впрочем, по словам Макдауэлла, на данный момент нет доказательств того, что новый объект имеет исключительно военное назначение.

«Невозможно однозначно сказать, носит ли эта программа гражданский или военный характер», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула сеть космического подавления сигналов, которая тайно атакует GPS-сигналы над Европой и Северной Америкой. Речь идет о регулярных испытаниях космического оружия, способного дестабилизировать работу банков, авиации и энергосетей Запада.

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