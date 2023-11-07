Секретный план знали несколько боевиков: как ХАМАС усыпил бдительность Израиля и совершил нападение

ХАМАС создал впечатление, что он не готов к борьбе.

Тщательно подготовленная и проведенная кампания обмана привела к тому, что нападение боевиков группировки ХАМАС с использованием бульдозеров, дельтапланов, пикапов и мотоциклов, сопровождаемое массированным ракетным обстрелом, застал врасплох Израиль и его мощнейшую на Ближнем Востоке армию.

Об этом пишет издание The Guardian.

Журналисты издания пишут о плане нападения боевиками на Израиль. Известно, что план был составлен несколькими лидерами. Он был неизвестен людям, которые должны были его выполнять до утра атак на Израиль месяц назад.

"Первые приказы поступили в 4 утра: все, кто посещал обычные тренировки и не планировал посещать рассветные молитвы в своих обычных мечетях, должны идти молиться. Через час были изданы новые инструкции. Они были простыми и передавались преимущественно из уст в уста: принесите свое оружие и любые у вас есть боеприпасы и собирайтесь у определенных ориентиров", — пишет подробности издания.

Однако никому не сказали, что должно произойти. Операция "Потоп Аль-Акса", самая амбициозная операция, начатая ХАМАСом после того, как экстремистская исламистская организация взяла контроль над Газой в 2007 году, была секретной. Об этом также не знали военные и разведывательные службы Израиля.

Решение передать указания в устной форме тысячам боевиков ХАМАС, рассредоточенных среди 2,3 миллиона жителей Газы, было последним в ряде мер, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение одну из самых мощных систем слежения в мире и сохранить любую информацию о том, что могло произойти.

"Только когда люди собрались, были распределены дополнительные боеприпасы и мощное оружие для нападения на Израиль", — добавили журналисты.

Прорыв боевиков ХАМАС на территорию Израиля из полосы Газы стал самым мощным провалом израильской системы безопасности со времен войны 1973 года.

Но это стало результатом не менее двух лет проведения кампании дезинформации, которой удалось не только убедить Израиль, что у ХАМАС нет сил на нападение и не хочет войны, но и скрыть планы и непосредственную подготовку к нападению.

Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил Reuters, что в одном из самых ярких элементов подготовки ХАМАС построил имитацию израильского поселения в Газе, где они отрабатывали высадку своего десанта и тренировались штурмовать его, добавив, что они даже совершили видео маневров.

"Израиль, видимо, видел их, но они были убеждены, что ХАМАС не желает вступать в конфронтацию", – сказал источник.

Тем временем ХАМАС пытался убедить Израиль, что он больше заботится о том, чтобы рабочие в Газе, узкой полоске земли с более чем двумя миллионами жителей, имели доступ к рабочим местам, и что якобы группировка не заинтересована в развязывании новой войны.

"ХАМАС смог создать убедительное впечатление, что он не готов к военной авантюре против Израиля", – добавил собеседник агентства.

Напомним:

Конфликт разгорелся 7 октября, когда ХАМАС начал наступление на юг Израиля, в результате которого погибли более 1,4 тыс. человек и сотни человек были захвачены в заложники. По текущим израильским оценкам, количество заложников составляет 242 человека.

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газы. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.

В сообщении говорится, что израильская армия начала последний этап войны против ХАМАС. Силы ЦАХАЛа продвинулись вперед по трем направлениям:

от северо-западной границы Сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря

с северо-востока у Бейт-Хануна

с востока на запад, вдоль южной части города Газа

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