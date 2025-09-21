Секреты молодого Путина: любовное гнездышко, скандал и измена, разрушившая брак

Как Сечин стал пособником в изменах Путина / © Bild

В 1990-х годах у кремлевского диктатора Владимира Путина не было никаких секретных бункеров или отдаленных загородных поместий, но уже была любовница. Он использовал тайное любовное гнездышко для своих частных встреч.

Об этом пишет BILD.

Российские расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге «Царь собственной персоной» рассказали о пикантном эпизоде из жизни Владимира Путина в 1990-е. Им о нем рассказал бывший знакомый лидера Кремля, а затем заместитель руководителя Администрации президента Борис Ельцин.

Эти события произошли после 1997 года, когда Путин был назначен заместителем главы Администрации президента России (тогда этот пост занимал Борис Ельцин). Его подчиненным был Игорь Сечин, с которым они работали еще в Санкт-Петербурге. Сечин считается одним из самых влиятельных людей в России и одним из ближайших чиновников Владимиру Путину.

По словам авторов, в то время Путин, еще относительно недавно переехавший в Москву, хотел встретиться со своей любовницей без помех. Его проблема заключалась в том, что к тому времени у него не было ни отдаленного загородного имения, ни тайных бункеров, ни двора, который мог бы организовать такие интимные встречи и скрыть их от общественности — и от его жены Людмилы.

Сечину в это время дали квартиру даже на 4 метра больше, чем у начальника. Путина это слило. Зато Сечин, уходя с женой из дома, предоставлял эту жилплощадь шефу.

Все это делалось втайне от жены Сечиной Марины. Однажды она вернулась домой раньше, чем ожидалось, и застала в своей квартире любовницу Путина. Сам будущий диктатора уже ушел или еще не успел прийти. Конечно, она заподозрила в измене мужчину. Тот не стал лгать и сдал начальника. А Марина сразу все рассказала Людмиле Путиной, с которой была знакома.

Что произошло между Людмилой и Владимиром Путиным после этого, было ли это началом конца их брака, неизвестно. Официально они развелись только много лет спустя, в 2013 году.

Отмечается, что дружбе Путина с Сечиным этот эпизод не помешал. Сечин до сих пор считается одним из самых могущественных людей России и возглавляет Роснефть. Недавно Сечин попал в заголовки газет, якобы нанимая девушек эскорта для развлечения высшего руководства РФ.

Как уточняет «Агенство», имени любовницы собеседник журналистов не назвал, но, как они уточняют, есть основания полагать, что женщиной в квартире Сечина была будущая мать внебрачной дочери президента РФ Светлана Кривоногих, которая в то время регулярно летала в Москву к будущему диктатору.

Ранее сообщалось, что отец Путина вилами выколол глаз будущей жене и женился на ней по принуждению, чтобы не сесть в тюрьму.