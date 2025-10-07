Реально ли убить Путина: военный эксперт рассказал о двойниках, охране и сопровождении диктатора

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Военный аналитик, профессор Майкл Кларк, считает, что вероятность ликвидации российского президента Владимира Путина невелика, учитывая чрезвычайную усиленность его охраны.

Об этом шла речь во время сессии ответов на Sky News.

«Его охрана очень и очень серьезная, как можно себе представить. Если бы его ликвидировали, это был бы кто-нибудь из ближайшего окружения. Это был бы человек, близкий к нему», — отметил профессор Кларк, отвечая на вопросы о рисках, с которыми сталкивается Путин.

Реклама

Кларк также добавил, что российский лидер является «ипохондриком» и всегда передвигается в сопровождении медицинских консультантов.

Есть ли у Путина двойники?

Аналитик считает правдоподобным слух о том, что у Путина может быть двойник или даже два.

«Да, правдоподобны. То есть, думаю, многие считают, что двойников один или два. Они очень тщательно изучают детали, например длину его волос от одной встречи до другой, и она не всегда одинакова», — пояснил Майкл Кларк.

Напомним, ранее первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица проанализировал фото президента РФ Владимира Путина и намекнул, что со спецпосланником Трампа Виткоффом, вероятно, встречался двойник российского диктатора.

Реклама

Также экс-замглавы СБУ Виктор Ягун рассказал, что двойник у Путина максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.