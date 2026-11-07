ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
393
Время на прочтение
3 мин

Секс, чипы и разведка: как Пекин использовал бизнесвумен для воздействия на гендиректора Nvidia

Американские спецслужбы перехватили секретные данные о том, что китайская разведка вербовала бизнесвумэн Элис Хуанг для сближения с главой Nvidia и получения доступа к самым мощным в мире искусственным интеллектам.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дженсен Хуанг

глава компании Nvidia Дженсен Хуанг / © Associated Press

Разведка США разоблачила спецоперацию Министерства государственной безопасности Китая, целью которой стал глава компании Nvidia Дженсен Хуанг. Для сближения с миллиардером Пекин привлек привлекательную и влиятельную бизнесвумен Элис Хуанг.

Об этом говорится в секретной записке, которая весной распространялась среди высокопоставленных должностных лиц администрации Дональда Трампа и попала в распоряжение The New York Times.

Медовая ловушка для «короля чипов»

По данным американских спецслужб, гражданка Китая Элис Хуанг (однофамилица руководителя Nvidia) имела «особо близкие отношения» с Дженсеном Хуангом. В индустрии полупроводников ее считали успешной топ-менеджершей — она прекрасно владеет английским, постоянно посещала закрытые ужины для руководителей IT-гигантов и имела выходы на первых лиц компаний-производителей суперкомпьютеров.

Однако за этим фасадом скрывалась операция Министерства государственной безопасности Китая (MSS). Целью Элис был не только сбор разведданных о самых современных разработках в области искусственного интеллекта, но и возможное мягкое влияние на Хуанга, чтобы лоббировал смягчение санкций США и продажа мощных чипов в Китай.

Журналисты NYT отмечают, что спецслужбы США по меньшей мере год вели электронную слежку за Элис Хуанг. В июне 2024 года ее вместе с Дженсеном Хуангом сняли на фото в одном из баров Тайбэя. Сама история знакомства и быстрого сближения до сих пор окутана тайной, но в кулуарах ее уже сравнивают с классической шпионской «медовой ловушкой».

Серые схемы и военный след

Компания Megaspeed, возглавляемая Элис Хуанг, возникла будто из ниоткуда, но быстро оперировала миллиардами долларов. По данным расследования, она была связана с сетью фирм вокруг Шанхая и провинции Чжэцзян.

Megaspeed строила дата-центры в Юго-Восточной Азии и сдавала их вычислительные мощности в аренду китайскому гиганту Alibaba. Это позволяло Пекину в обход прямых запретов США получать доступ к передовым чипам Nvidia. Более того, финансовые следы этой сети ведут к компаниям, финансирующим военно-промышленный комплекс Китая.

Реакция Nvidia, Пекина и Конгресса США

В компании Nvidia все обвинения отвергают. Спикер компании Джон Риццо заявил, что контакты Дженсена Хуанга с Элис Хуанг «не выходили за пределы обычного общения с клиентами», а сами покупатели никогда не просят Nvidia давить на правительство США. Посольство Китая в США назвало материал NYT «безосновательной клеветой».

Тем временем в Вашингтоне разгорается громкий скандал. Республиканцы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей США уже требуют от Дженсена Хуанга явиться к концу этого месяца на закрытые слушания, чтобы дать показания о его личных контактах с предполагаемой шпионкой.

Напомним, глава Nvidia выбыл из десятки самых богатых людей мира после выборов в США. Хуанг потерял 15,1 млрд. долларов. Теперь его активы оцениваются в 150,9 млрд. долларов. Он опустился с 9-го на 13-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie