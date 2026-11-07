Секс, чипы и разведка: как Пекин использовал бизнесвумен для воздействия на гендиректора Nvidia

глава компании Nvidia Дженсен Хуанг / © Associated Press

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Разведка США разоблачила спецоперацию Министерства государственной безопасности Китая, целью которой стал глава компании Nvidia Дженсен Хуанг. Для сближения с миллиардером Пекин привлек привлекательную и влиятельную бизнесвумен Элис Хуанг.

Об этом говорится в секретной записке, которая весной распространялась среди высокопоставленных должностных лиц администрации Дональда Трампа и попала в распоряжение The New York Times.

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Медовая ловушка для «короля чипов»

По данным американских спецслужб, гражданка Китая Элис Хуанг (однофамилица руководителя Nvidia) имела «особо близкие отношения» с Дженсеном Хуангом. В индустрии полупроводников ее считали успешной топ-менеджершей — она прекрасно владеет английским, постоянно посещала закрытые ужины для руководителей IT-гигантов и имела выходы на первых лиц компаний-производителей суперкомпьютеров.

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Однако за этим фасадом скрывалась операция Министерства государственной безопасности Китая (MSS). Целью Элис был не только сбор разведданных о самых современных разработках в области искусственного интеллекта, но и возможное мягкое влияние на Хуанга, чтобы лоббировал смягчение санкций США и продажа мощных чипов в Китай.

Журналисты NYT отмечают, что спецслужбы США по меньшей мере год вели электронную слежку за Элис Хуанг. В июне 2024 года ее вместе с Дженсеном Хуангом сняли на фото в одном из баров Тайбэя. Сама история знакомства и быстрого сближения до сих пор окутана тайной, но в кулуарах ее уже сравнивают с классической шпионской «медовой ловушкой».

Серые схемы и военный след

Компания Megaspeed, возглавляемая Элис Хуанг, возникла будто из ниоткуда, но быстро оперировала миллиардами долларов. По данным расследования, она была связана с сетью фирм вокруг Шанхая и провинции Чжэцзян.

Megaspeed строила дата-центры в Юго-Восточной Азии и сдавала их вычислительные мощности в аренду китайскому гиганту Alibaba. Это позволяло Пекину в обход прямых запретов США получать доступ к передовым чипам Nvidia. Более того, финансовые следы этой сети ведут к компаниям, финансирующим военно-промышленный комплекс Китая.

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Реакция Nvidia, Пекина и Конгресса США

В компании Nvidia все обвинения отвергают. Спикер компании Джон Риццо заявил, что контакты Дженсена Хуанга с Элис Хуанг «не выходили за пределы обычного общения с клиентами», а сами покупатели никогда не просят Nvidia давить на правительство США. Посольство Китая в США назвало материал NYT «безосновательной клеветой».

Тем временем в Вашингтоне разгорается громкий скандал. Республиканцы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей США уже требуют от Дженсена Хуанга явиться к концу этого месяца на закрытые слушания, чтобы дать показания о его личных контактах с предполагаемой шпионкой.

Напомним, глава Nvidia выбыл из десятки самых богатых людей мира после выборов в США. Хуанг потерял 15,1 млрд. долларов. Теперь его активы оцениваются в 150,9 млрд. долларов. Он опустился с 9-го на 13-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

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