"Секс — это дар Божий": Папа Римский сказал, чего следует избегать католикам

Понтифик считает, что сексуальное удовольствие следует ценить, но с похотью нужно бороться.

В среду, 17 января, во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Риме Папа Франциск отметил, что сексуальное удовольствие является "даром Божьим", но католики должны избегать порнографии.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, сексуальное удовольствие следует ценить, но удовольствие без отношений через просмотр порно может привести к определенным формам зависимости.

“Мы должны защищать любовь. Победа в битве с похотью может быть делом, которое продлится всю жизнь”, — подчеркнул Папа Римский.

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В издании напомнили, что Папа Франциск не в первый раз комментирует вопрос секса. Ранее в документальном фильме Disney+ The Pope Answers он сказал, что это одна из прекрасных вещей, которые Бог дал человеку. В то же время он утверждал, что просмотр порнографии унижает человека.

Также в 2022 году Франциск во время дискуссии с семинаристами об опасности социальных медиа Папа предостерег от "дьявола" цифровой порнографии, признав, что священники и монахини также смотрят порно онлайн. "Это порок, который есть у многих людей, даже у священников и монахинь", — сказал он.

Напомним, в Польше произошел громкий секс-скандал из-за священников и мужчины-проститутки, которого те пригласили на свою "гулянку". Когда секс-работник потерял сознание, духовенство не пропускало к нему медиков, из-за чего вмешалась полиция.

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