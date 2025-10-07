"Секс и тайны": как Путин уничтожает оппонентов шпионскими техниками и компроматом

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Кремлевский диктатор Владимир Путин , с самых низов поднявшийся к российской элите и крепко удерживающий власть уже не первый десяток лет, всегда превращал секс и грязные секреты в оружие для уничтожения политических оппонентов. Как отмечают эксперты, бывший офицер КГБ всегда использует привычную для спецслужб стратегию компромата. Сбор «грязных» деталей – от долгов и алкоголизма до сексуальной активности и азартных игр – является «хлебом насущным» для режима Путина.

Об этом пишет The Sun, анализируя путь Путина к власти и механизмы ее удержания.

Сущность и применение «черного PR»

Компромат представляет собой документы, фотографии, видео- или звукозаписи, изобличающие скрытые аспекты деятельности человека или организации. Эта техника уходит корнями в 1930-е годы и использовалась советской тайной полицией еще во времена Иосифа Сталина.

Эксперт по российскому шпионажу Марк Гаррисон отмечает, что во времена СССР компромат использовался для шантажа и дальнейшего продвижения фигур на высокие должности.

«Людей продвигали, несмотря на то, что у них были «запятнанные блокноты»… потому что это означало, что их лояльность будет гарантирована», — пояснил Гаррисон.

Это создавало мощную угрозу, поскольку "то, что не было обнародовано, было очень мощной угрозой". После распада СССР «секретность несколько нарушилась» и компромат начали использовать для публичного уничтожения репутации.

Кассета, приведшая в Кремль

Самый известный пример, ставший поворотным моментом в карьере Путина, произошел в 1999 году. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Скуратов расследовал коррупцию в Кремле при президенте Борисе Ельцине. Вдруг в эфир государственного телевидения попала видеозапись в очень плохом качестве под названием «Трое в постели», на которой, как утверждалось, Скуратов был с двумя женщинами.

На следующий день Путин, возглавлявший в то время ФСБ, провел пресс-конференцию, где подтвердил, что на видео — именно прокурор.

«Это был „черный PR“, который россияне называют „оговаривать и взрывать“», — объяснил эксперт.

Через несколько месяцев Ельцин, пораженный «умелым уничтожением персонажа» в исполнении Путина, назначил его премьер-министром, а в начале нового тысячелетия сделал преемником.

Компромат как механизм воздействия

Сейчас компромат является одним из фундаментальных механизмов удержания Путина у власти. Эксперты отмечают, что Кремль доверяет только тем, у кого есть «запятнанные блокноты», поскольку их лояльность можно «гарантировать».

«Если я знаю, и вы знаете, что у вас есть какая-то грязная тайна в прошлом, вы всегда будете лояльны ко мне… потому что я могу вас уничтожить», — объясняет Марк Гаррисон.

Сбор компромата является "стандартной игрой" для российских спецслужб. Бывший офицер британской разведки Филипп Ингр отмечает, что когда являющиеся целями иностранные чиновники посещают Россию, «нередко гостиничные номера оснащаются скрытыми видеокамерами и аудиозаписывающими устройствами» для организации «ловушек» и получения «абсолютного компромата».

Публичное использование компромата имеет две важные цели:

Уничтожение политических конкурентов Это позволяет «устранять тех, кто мог бы стать соперником Путина» без физического убийства. Примером может служить обнародование в 2016 году видео, где оппозиционный лидер Михаил Касьянов был в постели со своей личной помощницей, парализовавшей его политическую кампанию. Дискредитация демократических процессов: Как считает эксперт по геополитике Энтони Глиз, этот метод «дискредитирует политиков и демократический политический процесс в целом, выставляя их коррумпированными».

«Секс, в первую очередь, и деньги – это те вещи, которые Путин использовал, чтобы иметь власть над людьми», – заключает Глиз.

Напомним, Кремль годами ликвидировал тех, кто пошел против режима . Им становилось плохо в самолете, других находили без сознания прямо на улице или убитыми в собственном подъезде. Среди методов уничтожения оппозиционеров в Москве популярно химическое оружие. «Новичок» — яд, которым пытались убить не одного врага Кремля.